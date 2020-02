Roger Federer révèle les raisons de fonder sa fondation principalement en Afrique

La légende suisse Roger Federer a un lien étroit avec la nation sud-africaine. Ses racines remontent à la nation sud-africaine alors que sa mère Lynette Federer est originaire de cette belle région.

La Fondation Roger Federer est largement répandue sur le continent africain, qui soutient l’éducation des enfants défavorisés. Récemment, il révèle les influences pour fonder le fond de sa fondation en Afrique.

«Il est logique que nous ayons concentré la fondation sur l’Afrique parce qu’elle est sud-africaine. Comme je suis passé du circuit junior à l’ATP », a-t-il déclaré.

«J’ai eu la chance d’être entouré des bonnes personnes, qui m’ont montré le chemin. Marc Rosset, l’entraîneur Peter Lundgren et Peter Carter, qui s’occupaient de moi comme un petit frère. Mais bien sûr aussi mes parents. L’engagement envers l’Afrique est devenu une question », a déclaré Federer à L’Illustré.

La Fondation Roger Federer en Suisse

La fondation est implantée dans les pays africains à savoir le Botswana, la Zambie, la Namibie, le Malawi, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. De plus, sa fondation est basée dans son pays d’origine, la Suisse. Et l’organisation est également assez active sur le continent européen.

«Oui, je m’en soucie aussi», Roger Federer, de la fondation suisse. «Beaucoup de gens croient que tout le monde va bien ici. Nous ne devons pas oublier les enfants issus de milieux défavorisés. »

«En Afrique, l’idée de se concentrer sur la région sud est également liée à une question de coût. Comme tous les pays ici fondateurs, l’organisation ne gaspille pas inutilement de l’argent en frais administratifs. Et ici, dans le sud du continent, nous avons constaté qu’il existe un réel besoin de soutien dans le domaine de l’éducation », a-t-il ajouté.

Sur la piste de tennis masculine, le numéro trois mondial Roger Federer a été exclu de cinq tournois ATP liés à son opération du genou droit la semaine dernière en Suisse.

Par conséquent, Federer sortira du top 5 des classements ATP car il ne parviendra pas à défendre les points du tournoi de l’année dernière. Il sera de retour en action lors de la tournée sur gazon en juin. Federer reprendra ses projets ATP à Halle Open 2020 suivi de Wimbledon à Londres, au Royaume-Uni.