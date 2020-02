Roger Federer révèle l’importance de l’éducation

Roger Federer et sa Fondation ont aidé de nombreux enfants en Afrique ces dernières années. Le champion suisse vient de jouer une exposition caritative avec Rafael Nadal au Cap, où ils ont récolté 3,5 millions de dollars. «Cela vient de moi.

J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec les enfants. Et pas seulement un doctorat, mais quelque chose avec une rencontre directe. De plus, la souffrance physique me touche trop. J’ai donc décidé de l’éducation. Avec la santé, c’est tout dans la vie “- a déclaré Roger.

Federer a également révélé qu’il n’était pas lui-même un très bon élève: «Je dirais médiocre. Mais j’ai toujours essayé très fort. Parfois, je me suis un peu fatigué d’être assis et d’écouter. Ensuite, ils ont dû utiliser tous leurs trucs de motivation pour continuer. »

Roger a commencé sa saison 2020 à l’Open d’Australie 2020. Il a atteint les demi-finales après des victoires consécutives contre Steve Johnson et Filip Krajinović, une victoire en cinq sets contre John Millman, une victoire en quatre sets contre Márton Fucsovics et une victoire en cinq sets contre Tennys Sandgren.

Federer a ensuite perdu son match de demi-finale contre Djokovic en deux sets, après s’être blessé à l’aine plus tôt dans le tournoi. Le 20 fois champion du Grand Chelem tentera de défendre son titre à Dubaï plus tard ce mois-ci devant le Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami. Son manager Tony Godsick a confirmé qu’il disputera Roland Garros comme le seul tournoi sur terre battue rouge.