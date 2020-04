Roger Federer révèle pourquoi il ne porte pas de pantalon Capri

C’est l’été 2018 que Roger Federer, après un partenariat de 24 ans, décide de ne pas renouveler le contrat de sponsoring avec Nike, la société à laquelle il associe son nom depuis l’âge de 13 ans. Depuis lors, le Suisse est devenu le visage symbolique de la société japonaise Uniqlo (abréviation de Unique Clothing), fondée à Ube en 1949 et qui est devenue ces dernières années l’une des marques les plus populaires au monde, avec ses près de 2 000 magasins, dont l’un a ouvert ses portes l’an dernier. à Milan.

Eh bien, dans le passage, Federer a perdu les droits sur la marque RF, la ligne qui lui était dédiée que nous avons apprise sur les t-shirts, sweat-shirts, chapeaux et raquettes. La ligne a été fabriquée par Nike et était légalement restée entre les mains de la société Oregon.

Après un an et demi de bataille juridique, Roger est de retour en possession de son logo, dont il est désormais le seul titulaire et que nous pourrons bientôt revoir associé cette fois aux produits Uniqlo. Dans une récente interview, l’ancien numéro 1 mondial a révélé un élément intéressant du passé lorsque Nike a eu l’idée de le parrainer.

«Je me souviens que Nike m’a donné ce pantalon Capri pour essayer avant qu’il ne le porte. Et je me souviens de les avoir mis à mon tournoi à domicile à Bâle. Je suis sorti et tous les joueurs se disaient «quelles sont ces choses». Et je me disais: “Je ne fais que les tester, je n’y joue jamais”, a révélé Federer.

“C’est à ce moment-là que je me suis dit:” Je ne peux pas faire fonctionner ça pour moi “, puis je pense [Carlos] Moya les a secoués puis Rafa après, c’était un super look pour lui avec les cheveux longs. J’aimerais aussi qu’il remue le pantalon Capri. Mais il ne le dit plus, malheureusement non », a-t-il ajouté.