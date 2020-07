Roger Federer révèle sa victoire la plus réussie

Le 2 juillet 2001, le futur roi de Wimbledon, Roger Federer, a battu le septuple champion Pete Sampras 7-6 (7), 5-7, 6-4, 6-7 (2), 7-5 après trois heures et 41 minutes! C’était la seule rencontre entre les légendes de notre sport, les deux prenant soin de nous en donner une mémorable.

Du début à la fin, ce fut un tennis offensif sur gazon qui ne serait guère visible sur les courts de Wimbledon au cours des deux décennies suivantes. Federer était la star à venir, se dirigeant vers Wimbledon après avoir atteint le premier quart de finale du Grand Chelem à Paris, espérant une autre belle course en Major où il a remporté le titre junior en 1998.

Bien qu’il n’ait pas été en grande forme cette année-là, Sampras a toujours été dangereux à Wimbledon, poursuivant le cinquième titre consécutif et le huitième titre au total. Ce ne devait pas être pour lui ce jour-là, perdre avant le quart de finale pour la première fois depuis 1991 et jouer un seul match de plus sur des terrains bien-aimés un an plus tard.

Pete a remporté 31 victoires consécutives à Wimbledon et 56 lors des 57 dernières rencontres, Federer mettant fin à cette séquence et devenant le premier joueur avec une victoire en cinq sets contre Pete dans la cathédrale du tennis. Federer a gagné dix points de plus que Sampras, repoussant neuf sur 11 chances de pause et offrant quatre pauses sur 14 occasions de franchir la ligne d’arrivée et de progresser dans les quarts.

Ils ont atteint 174 vainqueurs de service en 370 points (89 pour Roger, 85 pour Pete), avec 47% des points ne voyant pas un rallye approprié! De plus, 325 échanges se sont terminés dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, le Suisse construisant une avance de 170-155, faisant plus de dégâts avec le coup droit ou la volée initiale pour forger la différence cruciale.

Pete avait un avantage de 24-19 dans les échanges de milieu de gamme avec cinq à huit coups, pas assez pour faire la différence. Roger avait besoin d’un bon départ contre un adversaire plus expérimenté, explosant quatre vainqueurs de service dans le match d’ouverture avant que Sampras égalise le score avec ses quatre services en plein essor.

Après trois erreurs, l’Américain a fait face à trois points de rupture à 1-2, les effaçant avec cinq vainqueurs.

À 3-3, Federer a connu les premiers problèmes derrière le tir initial, restant calme pour s’opposer à une chance de pause et atteindre le bris d’égalité.

Là, Roger a rejeté un point de consigne à 5-6 avec un gagnant de service, le portant à 9-7 après une erreur non forcée de Sampras pour un coup de pouce massif. Dans le deuxième set, Pete a repoussé les six points de rupture, volant le service de Roger dans les dernières étapes pour rétablir l’ordre.

Deux doubles fautes auraient pu coûter cher à Roger lors du quatrième match, décrochant trois vainqueurs de service pour sortir de prison et créant deux chances de pause dans le suivant. Sampras a renvoyé quatre gagnants pour garder son service ininterrompu, travaillant dur à 3-3 pour effacer quatre occasions de pause et gagner un coup de pouce.

Servant à 5-6, le jeune pistolet a craqué sous la pression avec cinq erreurs, remettant le set à Pete et devant tout recommencer s’il voulait provoquer un bouleversement. Il l’a fait dans le set numéro trois, trouvant le moyen de casser le service de Pete et prenant le set 6-4 après deux becs.

Roger a placé un gagnant de retour dans le troisième match pour forger l’avance, ne restant devant que quelques minutes alors que Sampras a riposté avec trois gagnants. L’Américain a survécu à une occasion de pause à 3-3 avec un gagnant de service, seulement pour perdre un avantage de 40-15 dans le neuvième match et pulvériser quatre erreurs qui ont envoyé Roger 5-4.

Dans l’un des jeux pivots de la rencontre, Federer a réussi quatre bons services pour prendre le set 6-4 et se rapprocher de la ligne d’arrivée et un brillant triomphe. Sans marge d’erreur, Sampras a augmenté son jeu dans le set numéro quatre, face à aucun point de rupture et créant deux occasions à 4-3.

Roger a renvoyé ceux qui avaient gagné pour atteindre un bris d’égalité que le joueur plus expérimenté a gagné 7-2, égalisant le score global à 2-2 et envoyant le choc dans un décideur. Là, Federer a laissé le drame et l’excitation derrière lui, ne perdant que six points derrière le tir initial, quatre d’entre eux à 4-4 quand il a repoussé deux points de rupture pour éviter une inévitable défaite!

Pete a perdu six points au cours des cinq premiers matchs de service, semblant déterminé à pousser le jeune jusqu’à la fin. Tout a changé lorsque la pression a atteint son apogée dans le match 12, l’Américain ayant subi une pause à 15 après deux vainqueurs de retour de Federer qui ont transporté le jeune pistolet au-dessus de la ligne d’arrivée et dans le premier quart de finale de Wimbledon.

« Ma victoire en carrière la plus réussie est venue contre Pete Sampras à Wimbledon 2001. Il était le grand favori et cela a été une surprise. C’était aussi mon premier match sur le Court central et un grand moment. Je pensais, si je pouvais battre Pete Sampras à Wimbledon, je peux battre n’importe qui n’importe où.

C’était une référence et de ce point de vue, cette victoire m’a fait croire que je pourrais avoir une carrière vraiment formidable « , a déclaré Roger Federer.