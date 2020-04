Roger Federer reviendra sûrement en 2021

L’ancien joueur de tennis italien et commentateur de Sky Sports, Paolo Bertolucci, estime que la légende du tennis suisse Roger Federer reviendra à la saison en 2021 même si toute la saison est annulée cette année. S’adressant à OA Sport, Bertolucci a déclaré: “Oui, je crois vraiment qu’il continuera en 2021.

À quels niveaux c’est difficile à dire. À son âge, chaque année compte. Si sauter une année ne fait pas de différence pour les jeunes, quand on commence à franchir le seuil de 30-32 chaque année ça devient de plus en plus compliqué, encore plus si on en approche les 40 .

C’est surtout vrai pour lui, un peu moins pour Nadal, encore moins pour Djokovic. C’est vrai qu’ils sont de très grands champions et pourront mieux gérer tous ces mois d’inactivité, mais forcément ils paieront. En revanche, les jeunes qui auraient eu besoin de jouer à de nombreux jeux pour accumuler de l’expérience ne pourront pas le faire, mais je pense toujours que l’écart va se réduire “

Parlant des changements de calendrier du tennis, l’Italien dit qu’il est d’accord avec le mouvement d’annuler les tournois jusqu’à l’herbe et pense qu’il pourrait être difficile pour la saison de reprendre en 2020. “À mon avis, le tennis a très bien évolué.

C’était le premier sport à tout bloquer, d’abord pendant six semaines en faisant exploser le printemps européen sur terre battue puis en annulant l’herbe aussi. Je pense qu’il faudrait un miracle pour recommencer sur du béton américain, mais il est beaucoup plus probable qu’il arrivera au moins en septembre.

Je ne l’espère absolument pas, mais si l’épidémie se poursuit de cette manière et qu’ils ne trouvent pas de remède efficace en peu de temps, je pense qu’il est difficile de recommencer. Il est vrai que le tennis n’est pas un sport de contact, mais il s’agit de joueurs qui se déplacent d’un continent à un autre chaque semaine: le voyage est le vrai problème, pas tant le jeu lui-même.

Vous pouvez opter pour des portes closes ou pour une distanciation des spectateurs, mais je trouve cela difficile. Commencer sur du béton semble une idée extrêmement optimiste, le faire en Asie en octobre est quelque chose de plus réaliste, mais au final je ne serais pas surpris si toute la saison était sautée.

“Parmi les nouveaux joueurs, Bertolucci, qui a remporté le Hamburg Masters de 1977, fait l’éloge de Jannik Sinner, 18 ans, et dit que l’Italien continuera de progresser dans les années à venir.” Il aurait dû jouer beaucoup cette année, mais il est si jeune qu’il peut même se permettre de perdre un an.

Il regardera de nombreux matchs et étudiera tactiquement, je sais qu’il regarde un match après l’autre. Je n’ai jamais vu un garçon italien s’exprimer à ces niveaux à 18 ans. Il doit certainement travailler sur tous les aspects, mais il a d’énormes marges d’amélioration.

Il doit s’améliorer physiquement, augmenter le pourcentage de premiers services et le pourcentage de retours, il doit apprendre à trouver de nouvelles solutions offensives et à connaître les domaines de la cour qu’il n’a jusqu’à présent pas fréquentés. À mon avis, il est un joueur plus approprié pour les terrains durs, mais il peut également bien jouer sur le terrain et sur l’herbe.

Mais ce sont des choses qu’il ne découvrira que plus tard, dans quelques années. Nous pouvons commencer à tirer les premières sommes en 2023. ”