Roger Federer revient à Dubaï, à la recherche d’un neuvième titre dans le désert

N ° mondial 3 Roger Federer débutera la saison à l’Open d’Australie à partir du 20 janvier, sa deuxième étape du calendrier se déroulant du 24 au 29 février à Dubaï. Le vainqueur à huit reprises des championnats de tennis hors taxes de Dubaï participera à l’un de ses événements préférés pour la 15e fois, cherchant à défendre son titre après avoir remporté le trophée marquant il y a un an, ce qui en fait le deuxième joueur de l’ère Open avec 100 titres ATP.

Cela s’est avéré être un porte-bonheur pour Federer alors qu’il a remporté trois autres titres en 2019, étendant son total à 103 et s’éloignant à seulement six de Jimmy Connors, détenteur du record avec 109. Dubaï est l’un des endroits uniques pour Roger Federer, qui a fait ses débuts là-bas en 2002 et a décroché le premier titre dès 2003, allant jusqu’au bout sans perdre un set.

Federer a également été le dernier homme debout à Dubaï au cours des deux prochaines années, appréciant de plus en plus la ville et achetant une maison où il a commencé à passer les intersaisons. En 2006, Rafael Nadal a mis fin à la séquence de Roger à Dubaï avant que les Suisses ne conquièrent le quatrième titre au cours des cinq dernières années en 2007, sautant quelques éditions après une défaite précoce contre Andy Murray en 2008.

De retour en 2011, Roger a terminé deuxième de Novak Djokovic et a rebondi un an plus tard en battant Andy Murray lors du match pour le titre. Federer a également été le joueur à battre à Dubaï en 2014 et 2015, devant attendre 2019 pour décrocher ce huitième titre après un triomphe 6-4, 6-4 contre Stefanos Tsitsipas.

Le jeune Grec tentera de venger cette défaite en février prochain, en signant pour jouer à Dubaï avec Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov, Marin Cilic, Hubert Hurkacz, Gael Monfils, Fabio Fognini, Karen Khachanov et Andrey Rublev!