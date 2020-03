Roger Federer rompt le silence sur le coronavirus pour exhorter tout le monde à “prendre très au sérieux les règles de distanciation sociale”

Roger Federer a rompu son silence sur la crise des coronavirus alors que la Suisse commence à sentir la situation empirer.

Le ministre suisse de la Santé, Alain Bersat, a averti que les hôpitaux du pays «atteignaient les limites de leur capacité» alors que le nombre total de cas de coronavirus confirmés dans le pays approchait les 5 000.

Cela a incité Federer à tenter d’utiliser son influence considérable pour exhorter chacun à prendre au sérieux le rôle qu’il doit jouer.

“Je reste aussi à la maison et je n’ai serré la main de personne depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Federer sur Instagram.

“Évidemment, je me lave les mains très souvent comme nous sommes censés le faire.

«Je crois que s’entraider est plus important que jamais. Surtout parce que nous voulons aider la génération plus âgée.

«Ce sont eux qui courent le plus de risques et nous devons les aider en gardant une distance de deux mètres et en ne se serrant pas la main.

«Il est vraiment important de prendre ces règles au sérieux. Très très sérieusement.

“Finalement, nous pourrions tous être en quarantaine et ne plus pouvoir quitter la maison, alors j’espère vraiment que nous le prendrons très au sérieux.”

