Roger Federer s’attend à un match «très, très spécial» en Afrique au Cap avec Rafael Nadal

Ils ont tous deux échoué à l’Open d’Australie de cette année, mais Roger Federer et Rafael Nadal ont tourné leur attention vers The Match in Africa Cape Town, car ils ont fixé leur objectif sur un record d’un genre différent.

Federer n’a pas réussi à ajouter à ses 20 titres du Grand Chelem alors qu’il a perdu contre l’éventuel champion Novak Djokovic en demi-finale à Melbourne Park tandis que Nadal est sorti en quart de finale en descendant vers le finaliste Dominic Thiem.

Mais avec le Grand Chelem d’ouverture de la saison terminé et épousseté, le duo peut maintenant se concentrer sur sa tentative de battre le record du monde de présence pour un match de tennis.

Fedal fera son entrée dans The Match in Africa Cape Town, la sixième édition de la série Match for Africa organisée par la Fondation Roger Federer pour collecter des fonds pour des programmes éducatifs et sportifs pour les enfants en Afrique.

Pour Federer, c’est un match spécial car sa mère, Lynette, est née en Afrique du Sud.

“Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être honnête”, a déclaré le joueur de 38 ans. “J’ai dit:” Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans, je suis devenu le joueur que j’ai été, et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud. Ce n’est tout simplement pas OK. “Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait.”

Son rival de longue date, Nadal, a également participé aux deux premières expositions du Match pour l’Afrique respectivement en Suisse et en Espagne en 2010.

Federer, qui pourrait ne pas être à 100% après s’être blessé à l’aine lors de l’Open d’Australie, a ajouté: «Vous savez comment c’est. La vie en tournée est parfois ce qu’elle est. Je ne pourrais pas être plus excité maintenant que cela se produit réellement. J’espère que je serai vraiment bien pour jouer. Je crois que oui, mais nous verrons.

«De plus, le fait que Rafa soit disposé à le faire est pour le moins excitant, bien sûr. Je sais que mes parents sont également très heureux, très fiers. Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas. “

Le match de Fedal sera précédé d’un match de double opposant Federer et le magnat des affaires et philanthrope américain Bill Gates contre Nadal et le comédien Trevor Noah.

Je suis ravi de faire à nouveau équipe avec @rogerfederer pour le match en Afrique vendredi au Cap. Jouer aux côtés de Roger est toujours un plaisir, et j’ai hâte d’affronter @RafaelNadal et @Trevornoah. pic.twitter.com/WMlbBtZwVC

– Bill Gates (@BillGates) 4 février 2020

Federer s’est associé à Alexander Zverev en novembre 2019 pour établir un nouveau record de fréquentation de 42517 à la Plaza de Toros México à Mexico, battant le précédent record de 35681 établi lorsque Kim Clijsters a affronté Serena Williams lors d’un match d’exhibition à Bruxelles, en Belgique.

