Roger Federer sauve des balles de match pour l’emporter contre Juan Carlos Ferrero en ..

Roger Federer a fait ses débuts à Dubaï en 2002 et est devenu champion un an plus tard, remportant sa sixième couronne ATP sans perdre un set. Le Suisse a défendu le titre en 2004, battant Feliciano Lopez en finale pour son premier trophée de n ° mondial.

1, préparant un triplé en 2005. Roger a finalement réussi cela, mais les deux premiers tours ont été tout sauf faciles, battant Ivo Minar et Juan Carlos Ferrero dans le bris d’égalité décisif (son précédent match en finale de Rotterdam contre Ljubicic s’est également rendu au distance).

Federer était à quelques points de la défaite contre Minar (était 3-1 dans le décideur) tandis que l’Espagnol l’a poussé à ses limites lors du prochain match également, créant deux balles de match à 6-4 lors du bris d’égalité au troisième set. Roger a gardé son sang-froid pour remporter les quatre derniers points de la rencontre et réserver la place dans les quarts, creusant profondément pour continuer sa séquence de victoires.

La bataille a duré deux heures et 16 minutes et nous avons vu trois pauses de service de chaque côté, avec 11 chances pour Roger de briser le rival et six des neuf points de rupture qu’il a sauvés pour l’emporter pour la cinquième fois en huit matches contre Juan Carlos en les six dernières saisons.

L’action a débuté avec une interruption de service lorsque Federer a envoyé un coup droit long, devant travailler dur pour le retirer à la fin du set. La chance pour cela est apparue dans le quatrième match quand il a produit quatre chances de pause, les gaspillant tous à rester derrière et à envoyer Juan Carlos 3-1.

Un vainqueur de coup droit a donné à Ferrero une autre occasion de pause dans le septième match, Roger l’a sauvé avec un as et a clôturé le match avec un coup droit sur la ligne gagnante pour rester en lice et dans un déficit de pause. L’Espagnol a bien frappé des deux ailes, concluant le premier set avec un vainqueur de service dans le match dix, prenant une avance de 6-4 et se rapprochant de la ligne d’arrivée.

Encouragé par cet élan, Juan Carlos a créé deux chances de pause au début du set numéro deux, saisissant le second pour gagner un set et un avantage de break. Roger n’avait aucune marge d’erreur s’il voulait retourner au tableau de bord, tirant un revers sur le vainqueur de la ligne pour créer trois points de rupture dans le quatrième match.

Le deuxième a fait le travail pour les Suisses lorsque Ferrero a réussi un smash et que la bataille était de nouveau engagée. Federer était maintenant dans la zone, assurant une autre pause à 3-2 suite à un revers lâche de Juan Carlos qui l’a déplacé en tête, décrochant cinq matchs consécutifs pour forger une avance de 5-2.

Ferrero aurait pu revenir en arrière dans le match neuf avec trois chances de pause à gagner, mais Roger a fustigé trois vainqueurs pour les repousser, cimentant le set avec un vainqueur du revers pour un 6-3 et le set décisif où il avait l’élan.

Federer a raté une chance de pause dans le premier match du troisième set et était sur le point de perdre à 2-3 quand il a offert une opportunité à Juan Carlos après un coup droit tremblant qui a atterri longtemps. Le champion en titre l’a sauvé avec une forte volée au filet avant de tomber sur le deuxième point de rupture, poussant Ferrero 4-2 devant.

Le prochain match s’est avéré être l’un des plus importants et Juan Carlos n’a pas pu supporter la pression, frappant une double faute pour laisser tomber le service et l’avantage, avec Roger remontant au niveau des termes avec une prise rapide dans le huitième match pour un 4-4.

Les deux joueurs ont tenu avec facilité au cours des quatre derniers matchs pour établir un bris d’égalité décisif où ils ont gardé leur service sécurisé dans les neuf premiers points. Un as a donné à Ferrero un avantage de 5-4 et un vainqueur de retour lui a livré deux balles de match.

Avec son dos poussé contre le mur, Roger a effacé le premier avec un gagnant de service et un autre lorsque le coup droit de Ferrero a terminé au-delà de la ligne de base, dans sa miss la plus chère de la journée. Un vainqueur du coup droit a remporté la première balle de match pour le Suisse qui a complété le triomphe avec un service non retourné au 14e point, évitant une sortie anticipée et poursuivant la charge vers la troisième couronne de Dubaï.