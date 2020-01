Roger Federer sauve sept députés pour forcer le décideur!

Tennys a clôturé le premier match du quatrième set avec un service en plein essor, toujours fort dans les matchs de service après cette pause qu’il a subie dans le premier set. Federer est resté en contact dès le début avec un vainqueur de service dans le deuxième match, désespéré de quelques chances sur le retour malgré tous les problèmes.

Cela a dû attendre un autre match, cependant, Sandgren a fait une autre prise confortable avec un vainqueur en coup droit dans le troisième match, envoyant la pression de l’autre côté du filet et gagnant de plus en plus d’énergie à chaque match de service réussi.

Luttant pour un autre match, Federer a tenu à 30 avec un service non retourné pour égaliser le score à 2-2, donnant de son mieux pour rester en lice aussi longtemps que possible. Pourtant, il ne lui restait plus rien dans les matchs de retour, avec une autre prise rapide d’amour pour Sandgren qui s’est déplacé 3-2 devant, dans l’espoir de sceller l’affaire avec une performance réussie sur le service de Roger.

Deux vainqueurs de service ont sorti Federer de prison lors du sixième match, nivelant le score à 3-3 et dépassant la première moitié du set sans dommages que nous avions vus dans les sets deux et trois. Confiant dans ses tirs, Sandgren a livré une autre prise en main lors du septième match avec un vainqueur du coup droit, renvoyant la pression à Federer et faisant tout pour le moment contre le grand champion.

Roger a survécu à deux égalités au huitième match pour égaliser à nouveau le score avant que Sandgren ne décroche un autre as pour saisir le match suivant et se déplacer 5-4 devant, forçant les Suisses à servir pour rester dans le match. Federer a ouvert une avance de 40-15 avant de perdre les trois points suivants, repoussant une balle de match après une erreur de revers de Tennys qui n’a pas pu convertir la deuxième chance à la suite d’une erreur de coup droit.

L’Américain a marqué un coup droit sur la troisième balle de match, Federer effectuant une prise cruciale avec un vainqueur du coup droit pour y rester. Avec l’élan de son côté, Rofer a obtenu un point de rupture dans le 11e match avec un coup droit en bas de la ligne vainqueur, incapable de le convertir car Sandgren a maintenu une avance de 6-5 après un deuxième service audacieux.

Federer a tenu à 15 pour amener le bris d’égalité où ils ont tous deux bien servi dans les six premiers points avant que Roger ne marque un coup droit pour envoyer l’Américain 4-3 devant. Deux vainqueurs de service ont envoyé Tennys 6-3 devant avant que Federer n’efface les points de match quatre, cinq et six pour plus de drame et d’excitation!

Servant à 6-7, Roger a refusé la septième balle de match et a gagné un point de set avec un smash gagnant que Tennys a effacé avec un as dans le meilleur moment possible! Le Suisse a enduré un long rallye pour saisir une mini-pause et se déplacer 9-8 devant, clôturant le set pour un coup de pouce massif avant le décideur.