Roger Federer se bat contre Ivan Ljubicic pour conquérir Rotterdam

Roger Federer a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon 2003 et était prêt à attaquer encore plus fort en 2004, remportant 74 des 80 matchs et remportant 11 titres ATP, dont trois tournois Majors et trois tournois Masters 1000.

En 2005, Roger n’a pas réussi à défendre son titre de l’Open d’Australie remporté il y a 12 mois, s’inclinant face à Marat Safin dans un fantastique affrontement en demi-finale après avoir perdu une balle de match. Roger a remporté le titre à Doha avant de se rendre à Melbourne et a rebondi après sa défaite contre Safin avec son premier titre à Rotterdam le 20 février, battant Ivan Ljubicic 5-7, 7-5, 7-6 après avoir défié deux heures et 44 minutes.

C’était leur huitième rencontre et la cinquième victoire de Roger qui avait également battu Ivan en finale de Doha cinq semaines plus tôt. Contrairement à ce match du Qatar, Roger a dû travailler beaucoup plus dur pour évincer le Croate à l’Ahoy Arena, remportant sa 15e finale consécutive qu’il a engagée après cette défaite à Gstaad en 2003.

Roger a gagné dix points de plus qu’Ivan, jouant mieux au premier et au deuxième service et repoussant deux chances de pause sur trois pour maintenir la pression sur le numéro mondial. 19. Ivan a tiré 16 as et a sauvé cinq des six points de rupture pour rester en contact avec Roger, à trois points de la victoire au bris d’égalité.

Iy a sans aucun doute été le test le plus difficile pour Federer de tout le tournoi, remportant les quatre matches précédents en deux sets et sans jamais perdre de service. Le premier point de rupture est survenu lors du septième match et c’est Ljubicic qui a eu la chance d’avancer lorsque Roger a réussi un coup droit facile.

Le Suisse l’a sauvé avec un vainqueur de service et a tenu après un vainqueur de coup droit croisé pour sortir de prison et éviter un revers précoce. Le Croate était encore plus proche de prendre le premier set après avoir obtenu trois chances de pause à 5-5, convertissant le premier lorsque Roger a inscrit un revers pour se placer devant.

Les nerfs ont commencé à apparaître pour Ivan dans le 12e match, mais il est resté calme, repoussant un point de rupture avec un revers fantastique sur la ligne gagnante et clôturant le set lorsque Roger a pulvérisé une erreur de coup droit. Ljubicic a mieux joué lors de son deuxième service et a saisi le set avec cette interruption de service dans les phases finales, espérant qu’il en soit de même dans le reste de la rencontre.

Il a sauvé une occasion de pause au début du deuxième set et a de nouveau lutté dans le quatrième match avant de ramener le match à la maison pour égaliser le score à 2-2 et rester du côté positif du tableau de bord. Federer était maintenant dans un meilleur rythme, avec une autre chance de pause dans le match six après un coup droit faible d’Ivan, le dilapidant lorsque son coup droit atterrit longtemps et permettant à Ljubicic de tenir après deux vainqueurs de service, le Croate restant sur la bonne voie malgré les pressions aux limites de la première partie de l’ensemble.

D’autre part, Roger naviguait à travers ses matchs de service, avec une salle pour pousser fort sur le retour qui lui offrait une autre chance de pause dans le huitième match grâce à un coup droit sur la ligne gagnante. Le Croate l’a repoussé avec un smash solide, restant ininterrompu et espérant atteindre le bris d’égalité où la pression aurait été sur Federer.

De retour à 5-6, Federer a produit deux occasions de pause avec un coup droit, saisissant le deuxième pour prendre le set 7-5 et envoyer le match dans un match décisif. Roger a tout maîtrisé dans ses matchs et a finalement trouvé le moyen de briser Ivan juste avant le bris d’égalité, capitalisant sur sa performance fiable au retour pour éviter un bris d’égalité dangereux.

Rien ne pouvait les séparer dans les neuf premiers matchs du set final et Ivan a tenu après une égalité tout en servant à rester dans le match, nivelant le score à 5-5 pour ajouter plus de drame et d’excitation. Roger a également atteint le but au retour dans le match 12, mais Ljubicic a gardé son sang-froid pour jeter le match dans un bris d’égalité décisif, la meilleure façon de conclure une rencontre aussi serrée.

Un vainqueur de service a poussé Ivan 4-2 devant avant de perdre le prochain point au service qui aurait pu lui donner une avance considérable, rattrapant un revers pour ramener Roger sur le tableau de bord. Deux vainqueurs ont poussé le Suisse 5-4 et un énorme coup droit lui a accordé une autre mini-pause et deux balles de match.

Il a converti le deuxième lorsque Ljubicic a pulvérisé une erreur de coup droit pour célébrer sa 24e couronne ATP et le premier à Rotterdam où il a fait ses débuts six ans plus tôt à 17 ans.