Roger Federer se moque des compétences de Rafael Nadal sur terre battue

Vendredi, le maestro suisse Roger Federer jouera son ennemi juré, Rafael Nadal, au stade du Cap. Leur tennis rapportera un montant de 1 million de dollars US à la Fondation Roger Federer, qui est répartie dans six pays d’Afrique et également basée en Suisse.

“Pour que Rafa se sente comme sur terre battue” – Roger Federer

Avant de commencer leur match, Roger a révélé le stade à ses fans avec une courte coupure sur Twitter. Sur ce, les Suisses se moquèrent des prouesses ultimes de Rafa sur la terre battue. Sans aucun doute pour les années à venir, il n’y aurait pas de professionnel de tennis aussi parfait que Nadal sur terre battue.

“Bonjour tous le monde. Je suis au Cap. Je viens d’arriver au court de tennis ou au stade de football. Jetez un coup d’œil… incroyable! Et nous avons la couleur orange, pour Rafa, pour qu’il se sente comme sur de l’argile. Mais c’est dur! », A tweeté Federer.

Sur le court de tennis sud-africain fraîchement construit, Roger Federer en a pratiqué avec le joueur de tennis sud-africain Lloyd Harris. Ils se sont déjà affrontés lors du premier tour de Wimbledon 2019 sur le circuit professionnel.

Jeudi, Federer assistait à un événement de parrainage à l’hôtel Mount Nelson. En outre, il s’est rallié pendant un certain temps avec le capitaine de Springbok Siya Kolisi.

«Quel plaisir Roger Federer. Une véritable icône sportive. Vos paroles continuent de m’inspirer et ont été une partie importante de mon voyage. Ce fut un honneur pour moi de vous accueillir au Cap », a tweeté Kolisi.

La légende suisse est proche de la nation sud-africaine. Les racines de Federer remontent au pays africain. Sa mère, Lynette Federer, est originaire de la nation sud-africaine et il est également citoyen sud-africain.

Vendredi soir, le numéro trois mondial Roger Federer et Rafael Nadal joueront un événement d’exposition record au Cap. Plus de 50 000 fans de tennis se présenteront pour la confrontation «Fedal». Avec Nadal et Federer, le magnat des affaires américain Bill Gates et le comédien Trevor Noah seront présents pour la série “Match for Africa”.