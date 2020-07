Roger Federer se porte bien, la réhabilitation s’est déroulée comme prévu

L’entraîneur Severin Luthi a révélé que le numéro 4 mondial Roger Federer se porte bien après la deuxième opération car ils ne se précipiteront pas et le plan est pour les Suisses de reprendre lentement leurs activités physiques. Peu de temps après avoir perdu à l’Open d’Australie et joué le match pour l’Afrique, le Suisse de 38 ans a décidé de subir une arthroscopie du genou, son objectif étant d’être en pleine santé et prêt pour la saison de gazon.

Alors que la saison faisait face à une grande incertitude en raison de la pandémie de coronavirus – et que sa guérison ne se déroulait pas comme prévu – le record de 20 fois champion du Grand Chelem Federer a décidé de subir une deuxième opération au genou début juin.

« Roger se porte bien. La rééducation s’est déroulée comme prévu après la deuxième opération. Pas de grande intensité jusqu’à ce qu’il sache, il commencera un bloc de conditionnement physique avec Pierre Paganini sous peu », a déclaré Luthi à SRF Sport, comme l’a révélé Svenja Mastroberardi.

Le mois dernier, Federer a déclaré dans un message sur Twitter: « Il y a quelques semaines, ayant subi un revers lors de ma rééducation initiale, j’ai dû subir une arthroscopie rapide supplémentaire sur mon genou droit. » Maintenant, tout comme je l’ai fait jusqu’à la La saison 2017, je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon plus haut niveau », a-t-il déclaré.

« Mes fans et la tournée me manqueront beaucoup, mais je serai ravi de voir tout le monde revenir en tournée au début de la saison 2021 ».

Luthi dit que Federer était tout bon après avoir perdu une finale serrée à Wimbledon

À Wimbledon l’an dernier, l’ancien numéro un mondial

1 Federer a subi l’une des pertes les plus décevantes de sa carrière en battant deux points de championnat consécutifs sur son service dans le cinquième set de la finale. Novak Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a repoussé Federer alors que le Suisse était en service pour le titre, avant de remporter le cinquième set tie-break pour terminer un grand retour.

« Environ trois heures après la finale de Wimbledon 2019, nous sommes allés dans la maison louée de Roger, il y avait environ 30 personnes réunies, vous n’auriez pas deviné qu’il vient de perdre un match aussi important, il a une capacité incroyable à regarder en avant de manière positive « , a déclaré Luthi à SRF Sport, cité par Camerlengo73_2 sur Twitter.