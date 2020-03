Roger Federer se retire officiellement d’Indian Wells en raison d’une blessure au genou

Comme il l’a annoncé, le monde n’est pas. 3 Roger Federer ne participera pas au premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells. Le Suisse de 38 ans avait une autre saison solide derrière lui, remportant 53 matchs et quatre titres ATP, dont le Miami Masters au Hard Rock Stadium.

Roger était à un point de gagner Wimbledon, perdant une finale palpitante face à Novak Djokovic et ajoutant quelques autres parcours impressionnants, comme la demi-finale à Roland Garros et les finales ATP. Décidant de sauter la Coupe ATP et de s’entraîner davantage avant l’Open d’Australie, Roger a pris un départ convaincant à Melbourne avant le choc du troisième tour avec John Millman où il a traîné 8-4 dans le bris d’égalité décisif avant d’attaquer les six points suivants et échapper à une sortie anticipée.

En quarts, Federer a dû travailler encore plus dur, traînant deux sets à un et affrontant pas moins de sept balles de match contre Tennys Sandgren avant de l’emporter après trois heures et demie, aux prises avec une blessure à l’aine mais réussissant à éviter la défaite et à avancer dans les demi-finales où il a dû jouer contre le champion en titre Novak Djokovic.

Malgré un début prometteur, Roger a perdu celui-ci en deux sets, heureux au moins d’atteindre la demi-finale et espérant une meilleure course à Dubaï, Indian Wells et Miami. Au lieu de cela, le champion de 20 fois majeur a dû changer de plan, souffrant d’une blessure au genou continue qu’il a gardée à l’écart du public et subissant une intervention chirurgicale qui le retiendra jusqu’en juin et Halle, sautant les tournois mentionnés et Roland Garros.

Ainsi, Roger ne concourra pas pour la première couronne Masters 1000 de la saison à Indian Wells, atteignant la finale lors de ses cinq dernières visites dans le désert et remportant cinq trophées entre 2004-2017. Federer a fait ses débuts à Indian Wells en 2001, il a fallu quelques années pour trouver la forme lors de cet événement, remportant le titre en 2004 et répétant cela en 2005 et 2006.

Six ans plus tard, Roger était le dernier homme encore debout, perdant la finale contre Novak Djokovic en 2014 et 2015 avant de renverser un compatriote Stan Wawrinka pour remporter le titre sans perdre un set en 2017. Au cours des deux dernières années, Federer était là pour se battre pour Le titre a de nouveau connu une perte serrée face à Juan Martin del Potro en 2018 après avoir perdu des balles de match et s’est classé deuxième en mars dernier, après que Dominic Thiem a remporté 7-5 dans le set décisif.