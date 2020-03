Roger Federer se souvient de son enfance

Nous ne savons pas quand le tennis reviendra et quand vous pourrez le rejouer au plus haut niveau Roger Federer. Trop d’inconnues à bien des égards. Il est donc temps pour d’autres types de contenus, comme les principes de partage. Les débuts les plus naissants de la carrière d’un joueur de tennis incomparable, une légende du sport mondial, qui ne se souvient que de son enfance avec une raquette à la main. Dans une belle conversation avec l’ATP, le Suisse recrée ses premiers pas dans un sport où tout a été.

Les premiers souvenirs ne sont qu’avec l’outil qu’il a fait sien. “Mes premiers souvenirs sont toujours liés à une raquette de tennis. Mais c’est vrai que pas avec des balles jaune phosphore, j’ai commencé à m’entraîner avec du blanc. En Suisse, beaucoup de balles basse pression ont également été utilisées. Je ne sais pas combien de joueurs de tennis de cette génération Aujourd’hui, ils se sont entraînés comme ça quand ils étaient enfants. Je me souviens aussi d’avoir joué contre le mur, les armoires et les portes de garage pendant des heures et des heures. “

“Jouer devant tant de gens est un privilège, et je ne l’ai jamais oublié”

Et comme tous les sportifs, dans son enfance, il se souvient avoir collectionné toutes sortes de photos. “J’ai collectionné beaucoup d’autocollants. Il y a un an, je pense que c’était au début des années 90, où toutes les figures classiques du tennis étaient dans un livre. J’ai tout accumulé: tournois, trophées, joueurs. C’est ainsi que j’ai fini par rencontrer tout le monde.” Plus tard, j’étais un joueur de ballon au tournoi de Bâle. Là, j’avais l’habitude de suivre les joueurs pour obtenir leurs autographes. À l’époque, ce n’était pas difficile. Ce sont mes souvenirs de cette époque. “

C’est alors qu’il a commencé à penser qu’il pouvait être un joueur professionnel. “Si je regarde en arrière, si je me souviens avoir eu ce rêve et cet espoir de vouloir devenir un des Top 100 un jour. Et de jouer sur les grandes scènes. Et le temps passe très vite et vous voyez qu’il est normal de jouer sur le court central , et affrontez des milliers de personnes. Parfois, vous avez tendance à oublier que c’est un privilège. Mais je dirais que je pense que je n’ai jamais oublié cela. J’ai apprécié et j’essaie de continuer à en profiter autant que possible. “

L’Helvetian a également réfléchi à l’importance de son environnement, en Suisse, comme facteur clé dans la création d’athlètes d’élite. «La mentalité populaire en Suisse est que l’éducation est primordiale. Et c’est ce que mes parents m’ont inculqué. C’est pourquoi cela vient de ce que de plus en plus de gens croient que le sport peut être un bon avenir, une carrière et un chemin J’espère qu’avec ce que je fais sur un court de tennis, je peux être un exemple. Cela peut aider la prochaine génération en Suisse. Nous pouvons montrer moins de passion pour nos athlètes ou nos clubs que dans les régions d’Amérique latine ou ailleurs. Mais, dans le au fond, nous l’aimons profondément. “

