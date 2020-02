Roger Federer s’effondre à la louange de Rafa Nadal en Afrique du Sud

Il reste très peu de choses pour commencer Le Cap Le match de tennis qui, comme on pouvait s’y attendre, battra le record historique d’assistance dans cette discipline sportive et qui jouera dans deux des plus grandes légendes de l’histoire de la raquette: Roger Federer et Raphael Nadal. Dans des déclarations récentes, le Suisse n’a épargné aucune flatterie envers l’un de ses principaux rivaux tout au long de sa carrière, soulignant l’importance pour Rafa d’accepter de participer à cet événement promu par sa fondation.

Une idée ambitieuse. “Je pense à cette idée depuis quelques années maintenant et je me suis toujours posé la même question: où, avec qui, quelle taille devrait-elle être? L’idée initiale était de faire quelque chose pour que je puisse au moins jouer en Afrique du Sud et que les gens de ici, il pouvait me voir, que la famille que j’ai encore ici pouvait me voir. “

Federer savait que l’inclusion de Rafa dans ce projet était un succès garanti.“Au fur et à mesure que l’idée prenait forme, nous essayions d’agrandir l’événement de plus en plus. Il y a eu un moment où j’ai réalisé que quelque chose de très spécial pouvait arriver ici; pour moi, Rafa était le seul à pouvoir vraiment faire cet événement. spécial pour les gens ici. J’ai le lien avec Rafa, et si quelqu’un pouvait l’amener en Afrique du Sud, c’est moi. Je l’ai proposé et il a accepté immédiatement. “

Le problème des dates. “Nous avons cherché sans relâche une date au cours des deux dernières années et nous sommes finalement parvenus à la case départ. Il voulait l’avoir fait avant, nous étions tous les deux prêts, mais nos calendriers respectifs étaient très occupés.”

Le joueur suisse ne cache pas son enthousiasme à l’arrivée de Nadal. “Je suis très excité à l’idée de voir Rafa arriver demain matin.”

Une rivalité qui a construit une relation très spéciale entre eux. “C’est très agréable d’appeler également un de vos plus grands rivaux un ami. Ce n’est pas mon meilleur ami ou je suis son meilleur ami, mais nous nous comprenons très bien. Nous aimons nous voir, parler et nous assurer que le tennis évolue dans la bonne direction.” .

Toujours ensemble pour une bonne cause. «Nous avons fait beaucoup d’événements ensemble. Nous avons fait des événements bénéfiques comme celui des incendies de forêt en Australie. Je suis très heureux et excité qu’il vienne au Cap et joue dans un endroit complètement différent et dans un environnement très différent de celui nous l’avons jamais été. “

L’évolution de Nadal. “Je me souviens quand Rafa était plus jeune, il était très timide, il m’a admiré et a dit” Je suis content de ce que veut Roger. “Puis il a grandi pour devenir un personnage beaucoup plus fort. il grandissait, tant que nous étions numéro 1 et numéro 2 tout le temps. “

Respect maximum “Aujourd’hui, après tout le temps qui s’est écoulé, nous voyons que nous sommes en quelque sorte sur la dernière ligne droite et nous voyons la vie d’une manière très différente, mais je pense que nous avons le plus grand respect mutuel que j’ai envers quelqu’un qui a accompli autant il l’a fait, indépendamment de tous les records qu’il est sur le point de battre et vice versa. Nous sommes très heureux les uns des autres. “

