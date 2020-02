Roger Federer s’éloigne de l’argile

Roger Federer mesurer en détail chacun des arrêts de votre calendrier de tennis. Les Suisses, à 38 ans, déjà méditez et concevez le moins possible votre feuille de route tout au long de la saison et cette saison ne fait pas exception coïncidant également avec la présence des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. “Bientôt nous aurons une longue période sans voyages”, a-t-il déclaré lors de l’exposition avec Rafa Nadal en Afrique du Sud

13/02/2020 à 22h16

CET

Cette déclaration pourrait faire référence au fait que le ne marchez sur aucun tournoi sur terre battue depuis la fin du Miami Masters 1000 (du 25 mars au 5 avril) à Roland Garros (du 24 mai au 7 juin) comme l’une des personnes qui le connaît le mieux, son agent Tony Godsick. Soit au mieux près de deux mois sans compétition avant d’assister au rendez-vous parisien. Encore une fois sans tournage comme il l’a fait à l’Open d’Australie cette année.

Les helvétiques, connaissant l’exigence de compétitionner sur terre battue, Vous ne voulez pas prendre de fausses mesures pour maximiser vos options de continuer à augmenter son nombre de titres du Grand Chelem (20), car les deux Rafa Nadal (19) Novak Djokovic (17) ils l’approchent dans ce combat particulier pour être le joueur avec le plus de trophées de major accumulés.

L’année dernière Federer Il s’est rendu au Mutua Madrid Open et à Rome avant de remonter sur la terre battue de Paris. Deux rendez-vous pour préparer son retour à Roland-Garros, où il n’avait plus joué depuis 2015. Il a perdu trois éditions consécutives et a choisi ces années-là de prendre un long repos après la tournée américaine de mars.

DUBAI, PUITS INDIENS ET MIAMI

Retour à la compétition dans le Dubaï ATP 500 (24-29 février), où il défend le titre et 500 points. De là, vous retournerez à Bâle et prendrez l’avion pour Puits indiens (12-22 mars). Par la suite, il prévoit de se rendre dans la ville de Bogota de participer, le 24 mars, à une exposition qui a dû être reportée de sa tournée en Amérique latine en 2019. De là, il retournera aux États-Unis, notamment pour Miami, jouez les autres Masters 1000 de la tournée américaine dans lesquels défend également la couronne.

