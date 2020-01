Roger Federer s’empare de l’histoire ultime du Grand Chelem à Melbourne après ..

Atteindre une demi-finale majeure peut avoir à faire avec la forme, un bon tirage au sort ou une sorte de chance dans les moments charnières qui vous maintiendraient dans la course au titre, déplaçant deux victoires de la gloire du tennis. Les joueurs rares ont pu dominer une seule Major et rester sur un niveau élevé année après année pour ajouter leur nom parmi les légendes de l’événement, avec seulement cinq joueurs à l’ère Open qui ont atteint au moins dix demi-finales en Melbourne, Paris, Londres ou New York.

Roger Federer et Jimmy Connors sont les seuls à atteindre cet objectif lors de plusieurs tournois majeurs, l’Américain ayant 11 demi-finales de Wimbledon sur son décompte et pas moins de 14 à domicile à New York, un précédent record avec Roger Federer 14 à l’Open d’Australie et 13 à Wimbledon.

Nadal a disputé 12 demi-finales de Roland Garros pour remporter autant de titres, mais l’accent est mis sur Connors et Federer qui avaient partagé le record jusqu’à cette semaine, le grand Suisse devenant le premier joueur avec 15 demi-finales majeures en même temps. événement après avoir atteint les quatre derniers à Melbourne Park.

En concurrence à Melbourne Park pour la 21e fois, Federer a assuré la place dans la 15e demi-finale et est devenu le joueur avec le plus de victoires lors d’un événement majeur, même s’il n’a pas été en mesure de courir après le titre. Le deuxième plus ancien demi-finaliste de l’Open d’Australie à l’ère Open a de nouveau arrêté le chronomètre, remportant des victoires décisives sur Steve Johnson et Filip Krajinovic pour lancer le tournoi de la manière la plus forte possible et maîtrisant John Millman dans le cinquième set set tie break de 8-4 pour se retrouver au quatrième tour.

Là, Roger est venu d’un set down pour battre Marton Fucsovics et a affronté Tennys Sandgren en quart de finale qui est devenu l’une des victoires les plus mémorables pour le Suisse après avoir enregistré pas moins de sept balles de match dans le quatrième set, prévalant dans la cinquième pour se qualifier pour les demi-finales et établir le record de coups sûrs de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Le Serbe a battu Roger dans la bataille pour la finale en deux sets, Federer donnant tout malgré une blessure à l’aine subie contre Sandgren deux jours plus tôt, terminant son voyage dans les quatre derniers matchs et connaissant une autre grande campagne en Australie avant des matchs bien mérités. repos et l’événement ATP 500 à Dubaï.