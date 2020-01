Roger Federer s’entraîne avec des juniors suisses à Dubaï avant son voyage à Melbourne

Roger Federer et Stan Wawrinka ont été les joueurs de tennis suisses les plus notables au cours des deux dernières décennies, remportant ensemble 23 titres majeurs et remportant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Roger et Stan ont ensuite remporté la couronne de la Coupe Davis pour la Suisse, mais il n’y avait personne pour les aider ou suivre leur chemin, sans aucun autre joueur masculin important de ce petit pays né dans les dix ou quinze prochaines générations.

Cependant, tout cela pourrait bientôt changer, avec trois juniors suisses qui progressent cette semaine pour gagner les places dans le top 11. Jeffrey Von Der Schulenburg, Leandro Riedi et Dominic Stephan sont les noms dont nous devons nous souvenir, tous nés en 2002 et rêvant tous d’atteindre des sommets qui n’étaient auparavant vus que par Federer et Wawrinka.

Comme toujours par le passé, le camp de Roger Federer à Dubaï a rassemblé des juniors suisses prometteurs qui ont eu la chance de travailler avec le champion de 20 fois majeur et leur idole avant la nouvelle saison. Leandro Riedi (joué en finale de la catégorie A en Afrique du Sud en octobre contre Jeffrey Von Der Schulenburg) a publié une photo avec Federer sur Instagram, heureux après la session de formation avec le maestro suisse et des conseils utiles qu’il a pu recueillir après avoir partagé la cour avec le monde non.

3. Après un repos bien mérité après la finale de l’ATP, Federer s’est rendu dans sa deuxième maison à Dubaï et a travaillé sur son jeu avant l’Open d’Australie, voyageant en Chine avec Alexander Zverev dans les derniers jours de 2019 et retournant à Dubaï pour façonner ses coups avant le voyage en dessous.

Federer a décidé de sauter la Coupe ATP et de rester sur le terrain d’entraînement pendant quelques semaines, désireux de retourner à l’Open d’Australie où il a récemment remporté le titre en 2017 et 2018, s’inclinant face à Stefanos Tsitsipas au quatrième tour il y a un an et espérant pour rebondir à partir du 20 janvier.