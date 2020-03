“Roger Federer s’entretient rapidement sur la réponse du coronavirus ATP”

Jeudi dernier, les hauts dirigeants de l’Association des professionnels du tennis ont décidé de suspendre le Tour pour les six prochaines semaines en raison de l’urgence sanitaire qui frappe le monde. Mark Knowles, ancien numéro un en double et membre actuel du conseil d’administration de l’ATP, a révélé le rôle joué par Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dans le choix difficile qui a suspendu toute compétition de tennis.

“Je pense qu’une chose que Roger, Rafa et Novak n’obtiennent pas assez de crédit [is that] ces gars sont tellement impliqués que je pense que c’est incroyablement chanceux pour nous tous », a déclaré Knowles à la chaîne de tennis. «Trois des meilleurs joueurs de tous les temps, mais ils sont à chaque décision.

On pourrait penser que Roger a subi une opération au genou en disant: «Je vais me retirer de la tournée. Mais il a été l’un des premiers à entrer en contact et à s’assurer que les choses se passent et nous prenons des décisions en conséquence. Ce fut évidemment une période très difficile.

Le monde a vraiment changé pour nous, pas seulement pour le tennis mais globalement au cours des cinq derniers jours. Il y a eu beaucoup de conférences téléphoniques pour essayer d’aligner tout le monde. Nous sommes un sport très international, donc la façon dont nous nous composons avec les représentants des conseils de tournois, les représentants des joueurs, les membres du conseil des joueurs, nos électeurs, tous les joueurs, ils sont partout dans le monde.

Donc, essayer de rassembler tout le monde et de vraiment prendre une décision unifiée, il y a tellement de couches à cela. Une fois que vous pensez avoir compris, il y a un tout autre élément, que ce soit le prix en argent, la pension, l’engagement des joueurs, l’engagement des médias.

Il y a tellement de facteurs à cela, cela va prendre du temps. Mais nous avons le sentiment d’avoir été en tête alors que l’ATP Tour a abordé tous les problèmes. Nous avons regardé presque tout et nous avons vraiment essayé de nous démarquer du mieux que nous pouvions. »