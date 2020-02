Roger Federer sera à la tête de la quatrième Coupe Laver à Boston en septembre

Comme lors des deux années précédentes à Prague et à Chicago, la Laver Cup de Genève a produit trois jours d’action palpitants en septembre, certains des meilleurs joueurs du monde se battant pour le titre. Pour la troisième année consécutive, Team Europe a triomphé de Team World lors du match décisif, gardant le trophée dans son cabinet et en faisant une célébration appropriée.

Après les deux premières rencontres de la dernière journée, Team World avait l’avantage sur ses rivaux et c’est Roger Federer qui a dû vaincre John Isner pour garder Team Europe en vie, prévalant en deux sets serrés pour réduire le déficit et attirer l’attention sur Alexander. Zverev qui s’est battu contre Milos Raonic lors de la rencontre gagnant-gagnant.

Bien sûr, il a fallu descendre jusqu’au fil et l’Allemand a prévalu lors du match nul pour garantir le titre à l’équipe européenne pour la deuxième année consécutive, concluant une compétition incroyable qui a mis en évidence les nouvelles du tennis ce week-end.

La quatrième édition de la Laver Cup aura lieu à Boston du 25 au 27 septembre de cette année et il est confirmé que Bjorn Borg et John McEnroe serviront à nouveau de capitaines d’équipe, assurant un autre chapitre de leur rivalité qui a été l’un des plus grands du monde du tennis il y a 40 ans.

Les organisateurs ont également annoncé que Roger Federer serait le premier joueur confirmé vendredi, le Suisse étant prêt à diriger l’équipe d’Europe dans une autre action de trois jours au TD Garden, avec d’autres stars du tennis qui seront révélées dans les prochains mois.

Après avoir atteint la demi-finale de l’Open d’Australie, Roger a annoncé une opération au genou il y a quelques jours, évitant Dubaï et toute l’action jusqu’à Halle en juin, dans l’espoir de récupérer complètement et de lutter à nouveau pour les gros titres.

Roger a disputé 11 matchs de la Coupe Laver jusqu’à présent, remportant les six en simple et délivrant deux triomphes de cinq affrontements en double, partageant le terrain avec ses plus grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.