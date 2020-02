Roger Federer s’est blessé au genou et sera en congé de quatre mois

Des nouvelles très dures que nous venons de recevoir. Roger Federer Il a utilisé ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il avait récemment traversé la salle d’opération pour traiter un problème qu’il avait au genou droit, ce qui le conduira à être absent au cours des prochains mois et ne reviendra pas, du moins, jusqu’à la tournée de l’herbe. Personne n’était au courant de ce récent problème au genou, autre que celui qui a été opéré en 2016 en raison de la rupture de son ménisque car à cette occasion c’était la gauche, c’est donc un problème différent.

“Mon genou droit me dérangeait depuis un moment. Je m’attendais à ce que ce soit une douleur qui finisse par disparaître mais après un examen médical et en discutant avec mon équipe, j’ai décidé de subir une arthroscopie en Suisse hier. Après l’opération, les médecins Ils ont confirmé que cela était nécessaire et ils sont confiants quant à un rétablissement complet. Par conséquent, je ne pourrai pas être à Dubaï, Indian Wells, Bogotá, Miami et Roland Garros. Je suis reconnaissant pour le soutien de tout le monde. J’ai hâte de rejouer bientôt “Rendez-vous sur l’herbe!”, A déclaré Roger dans le communiqué.

Beaucoup de doutes sur cet inconvénient pour les Suisses, qui viennent quelques mois pour fêter leurs 39 ans et au milieu de toute la saison. Il y a quatre ans, lorsque le ménisque a été brisé, il a tenté de revenir sur les pistes plusieurs mois plus tard sans succès, devant s’arrêter pendant une longue saison pour se concentrer sur la récupération à 100%, ce qui a produit un retour en style, remportant l’Open de Australie 2017 et a également remporté le titre à Wimbledon cette année-là.

Le circuit souffre ainsi d’une dépression très dure. Federer ne pourra pas défendre les titres à Dubaï et Miami, ni les points de la finale à Indian Wells ou les demi-finales à Roland Garros, ce qui le fera sortir du Top 6 avec une probabilité totale. Il va falloir attendre pour voir si ces presque quatre mois de décharge servent à récupérer à 100% et si on peut le voir dans des conditions pour le tour de l’herbe, avec Trouver comme le tournoi où vous prévoyez de revenir, pour le lundi 15 juin prochain.

