Roger Federer s’incline dans le top 3 face à Thiem, s’inclinant davantage derrière Nadal et Djokovic

La liste de classement ATP mise à jour après Dubaï, Acapulco et Santiago n’a vu aucun changement au sommet, Novak Djokovic et Rafael Nadal prenant 500 points pour prolonger leur non. 1 bataille à Indian Wells et Miami. D’un autre côté, nous avons un nouveau joueur dans le top 3, Dominic Thiem devançant Roger Federer qui est absent du groupe mentionné pour la première fois depuis mai 2019.

À 38 ans, Federer est toujours parmi les meilleurs joueurs du monde et restera dans le top 10 après son retour à Halle en juin, souffrant d’une blessure au genou et subissant une intervention chirurgicale qui l’a empêché de jouer à Dubaï, en Inde. Wells, Miami et Roland Garros.

Perdant 500 points à Dubaï l’année dernière, Federer ne pouvait plus rester devant l’Autrichien, Thiem perdait une chance de le dépasser une semaine plus tôt après avoir échoué en demi-finale à Rio de Janeiro. La star suisse a obtenu des résultats notables au cours des 12 derniers mois, perdant la finale face à Thiem à Indian Wells avant de remporter la couronne à Miami, prolongeant ainsi son record de loin le plus ancien champion du Masters 1000.

Roger a également été demi-finaliste à Roland-Garros et finaliste à Wimbledon, perdant ces matchs contre Rafael Nadal et Novak Djokovic, gaspillant une occasion énorme de soulever la neuvième couronne de Wimbledon après avoir perdu deux balles de match.

Le Suisse a également été quart de finaliste à l’US Open, remportant le titre à Bâle (une autre couronne ATP 500 après Halle en juin) et se qualifiant pour la demi-finale des finales ATP pour une solide fin de saison. Roger était le demi-finaliste de l’Open d’Australie au début de la nouvelle saison, aux prises avec des blessures à l’aine et au genou et aux prises avec John Millman et Tennys Sandgren avant de perdre en demi-finale contre Djokovic.

D’un autre côté, Thiem a travaillé dur au cours de la dernière année pour atteindre ce poste de haut niveau en carrière et n’est devenu que le 11e joueur actif dans le top-3, apportant les corrections nécessaires sur le terrain et remportant son premier trophée Masters 1000 en Indian Wells l’an dernier, l’emportant contre Roger dans le set décisif.

L’Autrichien a également été champion à Barcelone et finaliste à Roland Garros pour la deuxième année consécutive, battu par Rafael Nadal en quatre sets. Thiem a remporté le titre à domicile à Kitzbühel en août, mais son jeu n’était pas à un niveau élevé au cours de ces mois, le restaurant à Pékin et à Vienne pour ajouter 1000 points à son décompte et devenir un concurrent pour la couronne des finales ATP, éprouvant une déchirante défaite contre Stefanos Tsitsipas dans le bris d’égalité décisif.

L’Autrichien n’a remporté qu’un seul match à la Coupe ATP, sauvant le meilleur tennis de l’Open d’Australie où il a renversé Gael Monfils, Rafael Nadal et Alexander Zverev en route vers la troisième finale majeure, ouvrant deux sets à une avance contre Djokovic avant de perdre en cinq ensembles.

Avec ces 1200 points, Thiem est devenu un favori pour dépasser Roger Federer le plus tôt possible, réalisant cela lundi pour rejoindre des noms comme Andy Roddick, David Ferrer, Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Marin Cilic, Milos Raonic, Grigor Dimitrov et Juan Martin del Potro pour casser le top 3 en dehors du «big 4» depuis juillet 2007.