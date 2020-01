Roger Federer s’incline face à Novak Djokovic mais réalise un nouveau record d’âge

Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés du Tour, Roger Federer est toujours capable de produire du tennis de haute qualité et de se battre pour les plus grands titres. A Melbourne, le Suisse a réussi à franchir deux obstacles difficiles et à atteindre la 46e demi-finale de Major, sa 15e à l’Open d’Australie en 21 voyages en dessous!

À l’âge de 38 ans et cinq mois, Roger est devenu le quatrième demi-finaliste majeur de l’ère Open et le plus ancien depuis 1991, prouvant une fois de plus que l’âge n’est qu’un chiffre dans son cas. Ken Rosewall était le demi-finaliste de l’Open d’Australie en janvier 1977 à l’âge de 42 ans, conservant le record qui devrait rester définitivement dans sa propriété, suivi d’une autre légende Pancho Gonzales qui a participé aux huit derniers de la première ère ouverte Major à Paris en 1968, juste après ses 40 ans.

Le rival le plus proche de Federer sur la liste est le Jimmy Connors mentionné qui avait sa chanson de cygne à l’US Open bien-aimé en 1991, célébrant le 39e anniversaire de l’événement et se tenant toujours troisième sur la liste devant Roger (qui pourrait changer à l’US Open en septembre ).

Rejoignant certains des meilleurs vétérans de l’histoire de notre sport, Federer a une fois de plus prouvé sa classe éternelle, luttant contre des rivaux beaucoup plus jeunes et ne tombant que contre le champion en titre Novak Djokovic, ayant une chance de gagner le match d’ouverture et de rendre le match plus intéressant. .

La star suisse a eu besoin de moins de trois heures pour renverser Steve Johnson et Filip Krajinovic dans les deux premiers tours avant un obstacle beaucoup plus difficile à John Millman qui a poussé Roger aux limites pendant plus de quatre heures. Un Australien inspiré a mené 8-4 lors du bris d’égalité décisif avant que Federer ne rebondisse pour prendre six points consécutifs et éviter un revers précoce.

Au quatrième tour, Roger a évincé Marton Fucsovics avec des performances fiables dans les sets deux, trois et quatre, opposant Tennys Sandgren qui s’est avéré être épique! Aux prises avec une blessure à l’aine, le Suisse a dû sauver sept balles de match dans le quatrième set, rester dans le match par miracle et ramener la victoire à la maison dans le cinquième set pour réserver la 50e rencontre contre Novak Djokovic.

Le plus vieux demi-finaliste majeur en près de 30 ans a pris un bon départ contre le septuple vainqueur avant que Novak ne prenne les commandes, surmontant le déficit pour voler l’ouvreur et ne regardant jamais en arrière, renvoyant Roger du tournoi mais avec un autre record d’âge sur son compte, espérant plus de la même chose dans le reste de la saison.