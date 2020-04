Roger Federer soutient ATP et WTA pour s’unir et travailler ensemble

Le coronavirus a affligé la saison de tennis comme jamais auparavant à l’ère Open, mettant tout en suspens depuis début mars et forçant de nombreux tournois à annuler les éditions 2020, dont le légendaire Wimbledon. Alors que les joueurs du sommet manquent une chance de se battre pour les titres notables, ceux qui sont classés en dehors du top 200 ont des difficultés financières encore plus qu’auparavant, sans tournois ni possibilité de gagner de l’argent.

Pour le moment, il y a une chance pour un verrouillage complet pour le reste de la saison et les organes directeurs ont été obligés de réagir et de faire un plan pour aider les concurrents les moins bien classés dans les prochains mois. La proposition est venue de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer (la WTA est restée silencieuse, comme d’habitude) et l’objectif initial est de collecter environ 6 millions de dollars et d’aider ceux qui se situent entre 250 et 700 sur les listes ATP et WTA.

Les quatre Majors, ITF, ATP et WTA travaillent ensemble sur le meilleur modèle possible pour partager cet argent et quel groupe de classement devrait être inclus, incapables d’aider tous ses professionnels en ces temps difficiles pour le monde entier.

La crise a mis au jour tous les problèmes entre les instances dirigeantes de notre sport, avec une réaction tardive et pas une stratégie claire sur la manière d’agir dans les prochains mois ou d’ici la fin de l’année. L’ATP et la WTA ne pourraient pas être plus différents pour le moment, avec des systèmes de classement et des catégories de tournois divers qui rendent les choses difficiles à suivre pour un fan de tennis régulier.

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, a fait entendre sa voix mercredi, appelant l’ATP et la WTA à s’unir et à travailler ensemble à l’avenir, affirmant que c’est le meilleur moment possible pour une décision qui apporterait des avantages à l’ensemble du sport.