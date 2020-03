Roger Federer s’ouvre sur l’intensité de sa pratique

Roger Federer fait partie de la catégorie des athlètes qui ont réussi à concrétiser tous leurs rêves. Le joueur de tennis suisse n’avait pas beaucoup de collègues à inspirer dans son pays. Le meilleur exemple qu’il avait était sans aucun doute Marc Rosset, capable de remporter une médaille d’or olympique.

Le jeu tout terrain de Federer et son style de jeu polyvalent impliquent un jeu de jambes et un tir exceptionnels. Efficace à la fois comme joueur de base et volleyeur, son apparente facilité et son mouvement efficace sur le terrain ont rendu Federer très populaire parmi les fans de tennis.

Il a reçu le Tour Sportsmanship Award 13 fois et a été nommé Joueur de l’année ATP et Champion du monde ITF à cinq reprises. Il a remporté le prix Laureus World Sportsman of the Year cinq fois, dont quatre prix consécutifs de 2005 à 2008.

Il est également la seule personne à avoir remporté à quatre reprises le prix BBC Overseas Sports Personality of the Year. Dans une récente interview, le champion du Grand Chelem à 20 reprises a révélé qu’il manquait d’équipement de tennis de base. «Mes premiers souvenirs remontent à jouer avec une raquette en bois.

Au lieu des balles de tennis jaune fluo, j’ai commencé avec les balles de tennis blanches. En Suisse, nous avons également utilisé beaucoup de balles de tennis sans pression. Je ne sais pas combien de joueurs de cette génération pourraient dire aujourd’hui », a déclaré Federer à ATP Uncovered présenté par Peugeot.

Roger s’est ouvert sur l’intensité de sa pratique. En fait, il n’avait personne avec qui jouer. “Je me souviens avoir joué contre le mur et dans les placards et les portes de garage pendant des heures” – a-t-il ajouté.