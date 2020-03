Roger Federer sprinte devant Paradorn Srichaphan en demi-finale

À la recherche de la troisième couronne consécutive d’Indian Wells en 2006, le numéro un mondial. 1 Roger Federer a pris un départ chancelant contre Nicolas Massu et son partenaire de double des jours juniors Olivier Rochus, améliorant sa performance contre Richard Gasquet pour atteindre les quarts.

Là, il a pris d’assaut la 6e tête de série Ivan Ljubicic pour prendre de l’élan, se qualifiant pour les quatre derniers où Paradorn Srichaphan a traversé le filet, dans ce qui avait été la troisième demi-finale du Masters 1000 pour le natif de Bangkok. N’ayant pas gagné à ce niveau depuis Indian Wells 2005, Paradorn a renversé des graines notables mais c’était un type d’obstacle complètement différent qui l’attendait dans la bataille pour la place en finale, avec Roger livrant un triomphe 6-2, 6-3 en une heure pour la 17e victoire consécutive dans le désert et la troisième finale consécutive.

L’automne dernier à Bangkok, Srichaphan a pris un set loin des Suisses mais ce n’était pas le cas sous le soleil californien, avec Federer dominant à la fois servir et revenir pour sceller l’affaire en un rien de temps et réclamer la 21e victoire de 22 matchs qui saison.

Le Suisse a perdu 16 points en neuf matchs de service, subissant une pause et volant près de la moitié des points de retour pour saisir quatre pauses sur sept opportunités et contrôler le rythme tout le temps. Roger avait le dessus dans les rallyes les plus courts et les plus longs, apprivoisant bien ses tirs pour frapper plus de vainqueurs que d’erreurs directes et ajouter une autre victoire à sa saison déjà fantastique.

Federer a décroché le premier match après une égalité avec un vainqueur de service, Paradorn tirant quatre points rapides pour égaliser le score à 1-1 et ajouter son nom sur le tableau de bord. Le joueur thaïlandais était à des kilomètres de ce rythme lors du quatrième match, pulvérisant une erreur de coup droit pour subir une pause et pousser Federer 3-1 devant, Roger décrochant un as dans le septième match pour maintenir l’avantage et ouvrir un écart de 5-2.

Servant à rester dans le set, Srichaphan a marqué une volée pour donner une autre pause à Federer qui avait besoin de moins de 30 minutes pour conclure l’ouvreur. Tout à coup, Paradorn a battu Federer à 15 dans le premier match du deuxième set, forçant une erreur du Suisse pour ouvrir une avance de 2-0 avant de frapper une double faute qui lui a coûté une pause dans le quatrième match, permettant à Roger de revenir. du côté positif du tableau de bord et reprendre de l’élan.

Quatre vainqueurs ont poussé Roger 3-2 et il a de nouveau cassé lors du sixième match à la suite d’une erreur de volée de Srichaphan, concluant le triomphe avec trois vainqueurs dans le match neuf pour préparer le choc contre James Blake qui a évincé Rafael Nadal dans une autre demi-finale.