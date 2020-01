Roger Federer stupéfait par la gravité des feux de brousse australiens: «C’est vraiment, vraiment mauvais»

Le numéro trois mondial, Roger Federer, ne pouvait pas croire à quel point la crise des feux de brousse en Australie était grave avant son arrivée sur le continent et son entretien avec les personnes concernées. Federer n’a pas participé à la Coupe ATP, il a donc passé la première partie de janvier à s’entraîner et à profiter de sa famille, principalement à Dubaï.

Par conséquent, il n’a pas pu vivre une expérience de première main avec la dure réalité qui a bouleversé une planète entière. “Il a été difficile de vous voir, vous savez. Comme vous le voyez dans les actualités, vous ne savez pas à quel point c’est vraiment mauvais, mais ensuite vous en entendez plus et vous sentez que c’est vraiment, vraiment mauvais.

Et puis vous descendez ici et vous parlez aussi aux gens qui ont été touchés. Ça a été difficile. Vous souhaitez que cela ne se produise pas dans votre pays. En Suisse, nous avons beaucoup de chance. Nous n’avons pas ce genre de situations extrêmes ».

Federer à la fin de l’événement Rally For Relief. La légende suisse a joué un grand rôle dans la levée de 4,8 millions de dollars lors du Rally For Relief et il souhaite voir les joueurs se serrer les coudes à chaque fois qu’un désastre comme celui en cours en Australie se produit.

“J’espère que cela n’aurait pas été différent si cela avait été à un autre moment de l’année, si l’Open d’Australie n’aurait pas été organisé …”, a déclaré Federer. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a décidé de participer à l’événement de bienfaisance Rally For Relief, Roger Federer a fait savoir à tout le monde que l’Australie est toujours une excellente destination de voyage.

«Ce que je voulais faire était de sensibiliser, de lever des fonds et de dire aux gens de continuer à venir en Australie parce que les gens du monde entier pensent probablement que vous ne pouvez pas voyager en Australie en ce moment, c’était l’idée».

