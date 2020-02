Roger Federer subit la 200e perte de carrière contre Julien Benneteau à Rotterdam

En 2012, Roger Federer a remporté le premier titre de la saison à Rotterdam, suivi de cinq autres pour devenir le numéro un mondial. 1 à nouveau et terminer comme le no. 2 derrière Novak Djokovic. Le Suisse de 31 ans a toujours été l’un des joueurs les plus fiables du Tour, atteignant la finale dans neuf tournois sur dix sous le toit avant 2013 et remportant sept trophées au cours de ce relais, dans l’espoir d’en faire autant. lors de la défense du titre de Rotterdam.

Au lieu de cela, Roger a subi une défaite convaincante de 6-3, 7-5 contre Julien Benneteau en une heure et 21 minutes le 15 février, propulsant le Français en demi-finale et subissant la défaite intérieure antérieure depuis 2009 lorsque Benneteau l’a battu en le deuxième tour des Masters de Paris!

Julien a mieux joué au deuxième service, repoussant trois occasions de pause sur cinq et prenant près de la moitié des points de retour pour assurer cinq pauses et infliger la 200e ATP de Federer! Roger a eu du mal à trouver le rythme dans ses matchs, pulvérisant trop d’erreurs et ne remportant que dix points sur 30 au deuxième service pour terminer les mains vides.

Benneteau a décroché un revers sur la ligne gagnante dans le premier match pour prendre une pause tôt et gagner en confiance, décrochant deux vainqueurs à 30-30 dans le deuxième match pour consolider l’avantage. Le champion en titre a retiré la pause dans le quatrième match suite à une double faute du Français, seulement pour pulvériser une erreur de coup droit à 3-3 pour un autre jeu de mauvais service, envoyant le rival devant et permettant à Julien de remonter 5-3 grâce à un autre coup droit imprudent des Suisses.

Le revers de Benneteau a fonctionné comme un charme et cela l’a aidé à effectuer une autre pause à 5-3 et à sécuriser le premier set avec style. Servant à 1-2 dans le deuxième set, Roger s’est retrouvé sur un set et a échoué suite à une autre erreur, Benneteau confirmant l’avance avec deux vainqueurs dans le cinquième match, se rapprochant de la ligne d’arrivée.

En l’absence d’erreurs, Roger a décroché huit points consécutifs pour se remettre en lice, méritant une pause à l’amour dans le septième match et se tenant à 30 pour égaliser le score à 4-4. Julien est revenu sur la bonne voie avec une prise à l’amour au match neuf avant de faire face à deux occasions de pause à 5-5.

Il a effacé ceux avec une frappe puissante, sauvant le troisième point de rupture avec un gagnant de service et tenant avec un autre pour se déplacer 6-5 devant. Servant à rester sur le tableau de bord, Roger a pulvérisé une erreur de revers pour donner le set et le match à Benneteau qui était le meilleur joueur sur le terrain ce jour-là, assurant la deuxième victoire en salle contre Roger et se vengeant après cette perte déchirante à Wimbledon un il y a un an quand il a gaspillé deux sets pour aimer l’avantage.