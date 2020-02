Roger Federer subit une arthroscopie du genou droit, se retirant de Dubaï

N ° mondial 3 Roger Federer a subi une chirurgie arthroscopique mercredi en Suisse, souffrant d’une blessure depuis un certain temps déjà et décidant de prendre les mesures nécessaires et de prendre le chemin de la douleur. En conséquence, le champion de 20 fois majeur sautera le prochain événement ATP 500 à Dubaï où il a remporté le 100e titre ATP il y a un an et tous les tournois avant juin et la saison de gazon.

Ainsi, Roger perdra beaucoup de points dans les mois à venir, jouant en finale à Indian Wells et conquérant la couronne à Miami il y a un an avant d’embrasser le premier swing en terre battue en trois ans qui l’a mené vers la demi-finale à Roland Garros .

Roger n’a disputé qu’un seul tournoi jusqu’à présent en 2020, luttant contre John Millman (avait une fiche de 8-4 lors du match décisif décisif) et a repoussé sept balles de match contre Tennys Sandgren pour atteindre les quatre derniers à Melbourne.

Traitant d’une blessure à l’aine, Roger n’a pas pu faire grand-chose contre le champion en titre Novak Djokovic qui l’a renversé en deux sets en route vers la huitième couronne de l’Open d’Australie, sans perdre un match du Grand Chelem contre Roger depuis 2012.

Federer tentera de rebondir sur son herbe bien-aimée, entrant à Halle et Wimbledon avant le voyage à Tokyo, à la recherche de la première médaille d’or en simple aux Jeux olympiques. “Mon genou me dérange depuis un petit moment maintenant.

J’espérais que ça disparaîtrait mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse mercredi. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète.

En conséquence, je vais malheureusement devoir éviter Dubaï, Bogota, Indian Wells, Miami et l’Open de France. Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe. ”