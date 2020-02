Roger Federer sur Match in Africa: «Ce n’est que Rafa qui a pu rendre l’événement vraiment spécial»

Ils sont passés de rivaux féroces à de bons amis, pas de meilleurs amis, et maintenant Roger Federer et Rafael Nadal sont prêts pour leur toute première rencontre sur le continent africain alors qu’ils joueront dans The Match in Africa Cape Town.

Ils sont deux des plus grands noms non seulement du tennis, mais du sport mondial, car ils ont remporté 39 tournois du Grand Chelem entre eux et Federer admet que Nadal était le seul nom qui lui est venu à l’esprit lorsqu’il a décidé d’accueillir l’événement caritatif en Afrique du Sud.

Le match d’exhibition aura lieu au Cape Town Stadium le 7 février avec plus de 50 000 personnes attendues et l’argent récolté ira vers le Fondation Roger Federer.

Interrogé sur sa décision d’aller avec Nadal pour l’événement de cette année, Federer a répondu: «Je pense à cette idée depuis quelques années maintenant et je me pose toujours la question: où, avec qui, quelle taille, quelle taille devrait-elle être? L’idée initiale était d’en faire un donc au moins j’ai joué ici et les gens ont pu me voir, ma famille que j’ai encore ici a pu me voir.

«Au fur et à mesure que l’idée a grandi et qu’elle a fini par s’essayer, nous sommes allés de plus en plus gros. Pour moi à un moment où j’ai réalisé que quelque chose de très spécial pouvait arriver, pour moi, seul Rafa pouvait rendre cet événement vraiment spécial pour les gens d’ici. J’ai un lien avec Rafa si quelqu’un pourrait peut-être le faire descendre en Afrique du Sud, c’est moi. Je lui ai demandé et il a dit oui tout de suite.

«Nous nous disputons un rendez-vous depuis deux ans, alors j’en ai finalement obtenu un. Il voulait le faire plus tôt. Nous étions tous les deux prêts, mais il y avait trop de choses à faire avec nos horaires.

“Je ne pourrais pas être plus excité de voir Rafa arriver demain matin.”

Vendredi, lorsqu’ils entreront sur le terrain, cela signifie qu’ils se seront affrontés sur les cinq continents (Europe, Asie, Amérique du Nord, Australie et Afrique).

Federer a révélé que Nadal est passé d’une personne «timide» à un «caractère fort».

«C’est agréable d’appeler l’un de vos plus grands rivaux aussi l’un de vos amis. Ce n’est pas mon ami le plus proche, je ne suis pas non plus son ami le plus proche. Sur la route, nous nous comprenons vraiment très bien. Nous aimons nous voir, discuter et nous assurer que le tennis avance dans le bon sens.

«Nous avons fait tant de promotions ensemble. Nous avons fait des activités de bienfaisance comme le soulagement des feux de brousse tout à l’heure en Australie.

«Je me souviens de Rafa quand il était plus jeune et il était tellement timide et il me regardait et il a dit« tout ce que Roger veut, je suis content de ça », puis il a grandi pour devenir un personnage beaucoup plus fort. Nous avons quand même passé un bon moment, mais évidemment la rivalité a grandi car nous étions un et deux et deux et un tout le temps.

«Aujourd’hui, avec tout le temps qui s’est écoulé, nous voyons que nous sommes sur la dernière ligne droite à certains égards et nous voyons la vie très différemment, mais je pense que nous avons le respect ultime les uns des autres comme je l’ai pour quiconque a accompli autant que il a, indépendamment de tous les records qu’il est sur le point de battre, ou vice versa. Nous sommes heureux l’un pour l’autre.

“Pour moi, je suis très heureux et très excité qu’il vienne au Cap et joue dans un endroit complètement différent et un environnement différent que nous ayons jamais été.”

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.