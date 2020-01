Roger Federer surmonte les oscillations précoces pour garder le cap pour une éventuelle confrontation à Novak Djokovic

Roger Federer a dû ressentir un sentiment de déjà-vu après avoir perdu le premier set contre Marton Fucsovics, mais il a rapidement rebondi pour battre le Hongrois en quatre sets.

Vendredi, le troisième favori, Federer, a également perdu le premier set contre John Millman au troisième tour, alors que l’Australien l’a porté à cinq sets.

Mais malheureusement pour Fucsovics, le 20 fois vainqueur du Grand Chelem a élevé son niveau après son début de vacillement et a finalement décroché une victoire 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 en deux heures et 11 minutes pour assurer sa 101e gagner à Melbourne Park.

Le tournant dans le premier set est survenu lors du septième match lorsque le service Federer a mal fonctionné alors qu’il se retrouvait 0-40 avec Fucsovics en train de faire le travail au troisième point de rupture.

Mais le grand suisse a finalement trouvé un bon rythme dans le deuxième set alors qu’il prenait la tête 3-0 avant d’obtenir une deuxième pause dans le sixième match.

Il a porté cette forme dans le troisième set alors qu’il cassait trois fois, bien que le Hongrois ait obtenu une pause, tandis que le quatrième set était également à sens unique avec des pauses dans le premier et le septième match.

“Ce fut un début difficile, je pensais que Marton avait bien joué”, a déclaré le sextuple champion d’Australie.

«Je suppose que c’était le reste du match de Millman, ce type m’a donné un coup de fouet par rapport à la ligne de base, alors peut-être que cela m’a un peu emporté ma confiance et je pense que cela a juste pris du temps.

«Je cherchais peut-être à mélanger un peu plus. Cela devient vraiment lent pendant la nuit, surtout quand il fait frais comme ça, donc je devais juste le comprendre et enfin trouver un moyen. J’avais pris un bon départ pour le deuxième set et à partir de là, c’est devenu un peu plus facile. »

Federer affrontera Tennys Sandgren pour une place en demi-finale après que l’Américain a battu Fabio Fognini 7-6 (7-5), 7-5, 6-7 (2-7), 6-4, alors qu’il pouvait affronter champion en titre Novak Djokovic dans les quatre derniers.

«J’ai hâte de jouer contre lui. J’ai joué beaucoup de tennis dans ma vie, mais jamais contre Tennys. Oh, mec », a plaisanté l’homme de 38 ans.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.