Roger Federer survit contre Millman dans une finale angoissante

Agonique Aucun autre mot ne peut définir la fin du match que nous avons vécu dans la Rod Laver Arena entre Roger Federer et John Millman. 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 (8) en quatre heures de rencontre a été le marqueur d’un jour où le Suisse était totalement inconnu, commettant des erreurs excessives (surtout avec sa droite) et où l’Australien Il a caressé la victoire dans le supertiebreak à 8-4. Roger l’a retourné et a survécu une fois de plus quand beaucoup le voyaient déjà tout noir.

Jusqu’à notre arrivée, la route était longue. Le premier set de Federer est comme oublier. Surtout pour servir. Seulement 63% des premiers contre un adversaire qui presse autant que Millman lui a fait souffrir du premier match à son service. Si vous ajoutez à cela un très mauvais pourcentage de points avec votre deuxième service (30%), beaucoup de bulletins de vote pour le perdre, tel quel. Il a subi une pause au début et son visage, avec un geste de travers, a tout dit. Il était mal à l’aise et ça se voyait. L’Australien a pressé le reste avec des balles profondes et cela suffisait à le rendre nerveux. Bien que Roger ait déployé un jeu tactiquement parfait avec 5-3 pour sauver la pause, il a ensuite eu un match horrible, avec plusieurs erreurs et une double faute qui a donné la première manche à Millman.

Roger ne s’est pas non plus réveillé dans le deuxième, même s’il est vrai qu’il a un peu amélioré ses chiffres au service, il n’a pas fait trop et a continué de souffrir contre l’Australien, qui a continué à remonter le moral à chaque point et à voir son opportunité avant le mauvais moment qu’il traversait. le suisse. Oui, il était plus sérieux avec ses deuxièmes services, mais 68% des premiers l’ont mis en difficulté. Cela, en plus des 32 erreurs non forcées qui se sont ajoutées dans ces deux premiers ensembles.

Millman a pris le jeu au bris d’égalité, subissant l’assaut du Suisse qui avait l’habitude de jouer un vainqueur ou de rechercher désespérément le filet s’il avait un marqueur serré pour le reste. Là, il a tout joué dans le bris d’égalité, avec la possibilité de mettre deux sets à zéro et de décanter pratiquement le jeu en sa faveur. Roger a avalé et ses fans dans les tribunes ont mangé leurs ongles à ce qui pourrait arriver dans ce bris d’égalité et la vérité est que Federer a pris sa meilleure version pour la prendre clairement. Il semble que vous devez regarder au bas du gouffre pour vous concentrer et choisir les bons plans et directions à tout moment.

Dans le troisième set, il a été possible de vérifier, au cas où il serait nécessaire de le corroborer, que Roger n’avait pas sa meilleure journée. Il a continué sur les mêmes chemins que dans les deux premiers sets, désespéré parfois et sans idées. La tactique de Millman était de le tenir à tout moment par le bas sans perdre trop d’indices et c’était désespéré pour un Federer pas trop porteur de confiance. L’Australien était une arme à double tranchant car il laissait tout trop dans les mains de Roger que même sans être bien, il pouvait augmenter son niveau comme lors du tie-break précédent et imposer sa supériorité. C’est donc avec 5-4 pour Bâle, que le reste a commencé à noyer Millman avec plusieurs revers coupés près du filet (son meilleur coup aujourd’hui) et a finalement réussi à casser au bon moment, il a donné la troisième manche.

Mais être sur les cordes a réveillé Millman, qui a pressé l’accélérateur et a commencé à avancer plus loin, étant moins contemplatif et l’a fait avec un énorme succès. Roger était toujours perdu avec sa droite, avec laquelle il continuait à faire des erreurs les unes après les autres avec un timing complètement perdu. C’est l’Australien qui a trouvé là la source de beaucoup de points, ce qui lui a permis de réaliser une pause qui porterait le match au cinquième set.

Debout sur les jambes, la droite n’a pas fonctionné, le déclenchement, un énorme échec (60 erreurs non forcées dans les quatre premiers sets) … donc, en voyant cela, il n’est pas surprenant que le jeu soit là où il était. L’inquiétude dans la boîte de Federer était maximale. Il était vital pour lui de sauver une journée aussi mauvaise que celle qu’il avait, mais les taches de rousseur suisses tenaces parfois. Bien que la conduite n’ait pas eu lieu aujourd’hui, il a continué à essayer le même coup qui ne l’a conduit qu’à commettre une erreur après l’autre. Noyé dans sa propre blessure, il n’a pas cessé de faire cesser l’hémorragie et a délivré son service au début pour compliquer encore la situation.

Heureusement pour lui, dans le prochain match, Millman était un peu plus content, pensant peut-être qu’il avait fait un demi-travail et que Roger en avait profité pour rompre immédiatement et revenir au jeu. À partir de là, le jeu marchait sur la ligne entre gagner et perdre, ce qui était plus beau que jamais. L’Australien a touché la pause avec deux points de rupture mais Federer les a sauvés agonistiquement. La tension pouvait être touchée avec les mains et encore plus lorsque le match devait être décidé dans le supertiebreak.

Millman marcha le long de la Rod Laver Arena comme s’il était le propriétaire de l’endroit. Son langage corporel contraste avec celui de Federer, toujours abattu. Si au tie-break du deuxième set c’est Roger qui a fait le pas en avant, cette fois c’est Millman. L’Australien n’a pas cessé de punir le droit de Federer sur la base de parallèles et tout semblait condamné à 8-4 pour l’Australien. Mais Roger n’a jamais perdu la foi. John était si près de la victoire qu’il a oublié de continuer à pousser et à ouvrir le terrain et quelques erreurs ont fait le travail pour un Federer qui, la première fois qu’il a vu un trou, s’est mis dans la tête et a pris le match à l’agonie quand Tout semblait perdu.

Depuis l’Open d’Australie 2015, Roger n’a plus perdu lors de la première semaine de Slam. Aujourd’hui, le fantôme de Seppi a de nouveau survolé la Rod Laver Arena, mais Federer a été sauvé au dernier moment. Il entre dans les huitièmes, où il affrontera Fucsovics et avec la tâche d’analyser ce qui lui est arrivé aujourd’hui pour voir ce niveau dans certains domaines de son jeu. Bien sûr, si vous ne voulez pas passer un si mauvais moment, vous devrez vous améliorer beaucoup pour le prochain match et c’est si cette nuit fatidique à New York avant Millman, il a laissé 77 erreurs non forcées, aujourd’hui il a dépassé ce chiffre jusqu’à ce qu’il atteigne 82 dans un nuit plus que souffert.

