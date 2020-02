Roger Federer survit en troisième position. Djokovic, Nadal embrassent pas. 1 bataille

La liste de classement ATP mise à jour n’a vu aucun changement dans le top-15 après deux ATP 250 et un événement ATP 500 derrière nous, avec tout cela pour changer en sept jours après Dubaï et Acapulco. Novak Djokovic passe la 279e semaine sur le trône de l’ATP, éloignant sept de Pete Sampras à la deuxième place et restant sur le point d’atteindre Roger Federer qui est seul au sommet avec 310.

Novak a pris un départ victorieux à Dubaï, battant Malek Jaziri au premier tour et espérant plus de la même chose dans le reste de l’événement, gardant le non. 1 place s’il atteint les demi-finales. N ° mondial Rafael Nadal tentera de dépasser le Serbe et de regagner le trône après l’avoir perdu à Melbourne, devant remporter le titre à Acapulco pour avoir toute chance de passer devant Djokovic.

Roger Federer est toujours dans le top-3, mais tout changera lundi prochain, le Suisse subissant une opération au genou et sautant chaque tournoi jusqu’en juin. Roger ne défendra pas le titre à Dubaï cette semaine et Dominic Thiem le dépassera lorsque la nouvelle liste sera publiée, sans y parvenir la semaine dernière car il a perdu en quart de finale à Rio de Janeiro face à un joueur classé en dehors du top-100 .

Daniil Medvedev a subi une défaite terrible à Marseille face à Gilles Simon, toujours avec plus de 1000 points d’avance sur Stefanos Tsitsipas qui a défendu le titre lors de cette épreuve avec style, gardant une large avance sur Alexander Zverev qui est le deuxième tête de série à Acapulco derrière Rafa.

Aux prises avec une blessure, Matteo Berrettini est mis à l’écart depuis l’Open d’Australie, restant dans le top-8 et partageant la position avec Gael Monfils qui est parti pour un départ gagnant à Dubaï, prêt à passer Matteo lundi prochain.

Le champion de Rio de Janeiro, Cristian Garin, a provoqué le seul changement dans le top 20, gagnant sept places pour casser le groupe mentionné pour la première fois, gagnant 750 points au cours des trois dernières semaines sur son terre battue bien-aimée. Le champion de Delray Beach, Reilly Opelka, est à nouveau dans le top 40, le finaliste battu Yoshihito Nishioka entrant dans le top 50, dépassant 15 rivaux comme Opelka.

Le finaliste de Ro de Janeiro, Gianluca Mager, est dans le top 100 pour la première fois, gagnant pas moins de 51 positions pour un classement en carrière à l’âge de 25 ans. Classement ATP