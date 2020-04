Roger Federer tentera le revers à deux mains après avoir vu les avantages

Dans ces semaines sans tennis Roger Federer s’entraîne son revers pour essayer de nouvelles solutions pour quand il reviendra sur le terrain. Essentiellement, il essaie le revers à deux mains: au cours de sa carrière, il a toujours joué le revers à une main, ce qui, selon de nombreux fans et initiés, a été le point faible technique de sa carrière.

Cela a été particulièrement visible dans les matchs contre Rafael Nadal, avec le coup droit de l’Espagnol plein de spin-top qui, pendant de nombreuses saisons, a mis Federer en crise. À l’Open d’Australie 2017, Federer a gagné grâce à son revers à une main.

Cependant, le choix d’essayer le revers à deux mains est venu après la finale perdue à Wimbledon 2019 contre Novak Djokovic. Maintenant que le tennis s’est arrêté en raison de la pandémie de Covid-19, Federer reprend l’entraînement après la chirurgie du genou droit de février dernier, juste après son événement caritatif Match for Africa 6. Ces jours-ci, il entraîne le revers à deux mains après avoir testé tous les avantages et les avantages il a vu ces semaines-ci: lorsque l’urgence du Coronavirus sera terminée et que les joueurs pourront revenir sur le terrain les adversaires du Maestro suisse devront adapter leur tennis pour affronter cette nouvelle arme.

Roger Federer utilisera cette nouvelle technique pour mieux rivaliser notamment contre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il peut encore jouer jusqu’en 2021, peut-être jusqu’en 2022 si l’urgence annulera toute la saison de tennis 2020. Juste pour augmenter sa longévité, il a décidé d’utiliser de nouvelles techniques et de nouveaux entraînements, à moins que ce ne soit un … poisson d’avril !!!