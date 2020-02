Roger Federer tombe derrière Gael Monfils, Rublev. Novak Djokovic..

La mise à jour de l’ATP Race to London a vu un changement dans le top-8, Diego Schwartzman rejoignant l’élite qui aurait joué aux finales de l’ATP si c’était la semaine après le Masters de Paris. Victoire des 13 matches de l’ATP Cup et de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est à des kilomètres devant tous ses rivaux, avec 2665 points à ce jour et espérant en ajouter plus à Dubaï la semaine prochaine, revenant à l’action pour la première fois depuis la huitième place. Couronne Open d’Australie.

Le finaliste de Melbourne Dominic Thiem est toujours deuxième, se retirant de Buenos Aires et recherchant le titre à Rio de Janeiro cette semaine, se classant comme le favori après avoir été le seul joueur du top 20. Le demi-finaliste de l’Open d’Australie, Roger Federer, s’est classé troisième sur la liste ATP Race il y a une semaine, tombant au cinquième rang après avoir été dépassé par Gael Monfils et Andrey Rublev.

N ° mondial 9 Gael Monfils a remporté 13 matchs sur 15 jusqu’à présent en 2020, remportant deux titres consécutifs à Montpellier et Rotterdam pour gagner 965 points après la défense du titre aux Pays-Bas. Le Français de 33 ans a perdu une chance de concourir à Londres en novembre dernier et cherchera une autre opportunité cette saison, visant à percer le top 5 et à se battre pour les titres notables.

Le jeune Russe Andrey Rublev est également sur un score de 13-2, levant des trophées à Doha et Adélaïde avant de s’incliner face à Alexander Zverev à l’Open d’Australie et Filip Krajinovic en quart de finale à Rotterdam, gagnant suffisamment de points pour devancer Roger Federer et jetez un œil sur la finale de l’ATP s’il maintient ce niveau, gagnant déjà la moitié des points qu’il avait à la fin de 2019!

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, est resté avec 720 points, espérant marquer davantage la semaine prochaine à Dubaï où il a remporté le 100e titre il y a un an et s’éloigner d’Alexander Zverev, un autre demi-finaliste de l’Open d’Australie, partageant cette cinquième place avec Roger après une misérable campagne de Coupe ATP qui aurait pu le placer devant le Suisse s’il avait remporté des victoires.

Rafael Nadal est toujours en sécurité avec 610 points, se reposant à la maison à Majorque avant d’attaquer le titre à Acapulco et des positions plus élevées sur la liste, désireux de se qualifier pour la finale de l’ATP pour la 16e année consécutive. Diego Schwartzman est le seul nouveau joueur dans le top-8, gagnant cinq places malgré son incapacité à participer à la demi-finale à domicile à Buenos Aires après un affrontement en quart de finale de marathon avec Pablo Cuevas, se retirant également de Rio de cette semaine Janeiro.

Stan Wawrinka et David Goffin ne sont pas derrière l’Argentin, Felix Auger-Aliassime rejoignant ce groupe grâce à la finale atteinte à Rotterdam, gagnant 43 places sur la liste et bien mieux après un début d’année médiocre.

Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut devront tous deux augmenter le niveau s’ils veulent atteindre Londres, en particulier le Russe qui a remporté deux titres Masters 1000 et a joué en finale de l’US Open l’année dernière.