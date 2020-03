Roger Federer travaille déjà avec On pour créer ses propres chaussures

Le prochain mois de juin aura deux ans depuis Roger Federer entrez par la porte de la cour centrale du All England Tennis Club sans porter de vêtements Nike, comme il l’a fait tout au long de sa carrière. C’était une nouvelle inattendue pour tout le monde, ouvrant la voie à une nouvelle étape avec Uniqlo. En cours de route, le Suisse a perdu son «RF» distinctif, qui appartenait à la marque américaine. L’autre jour où nous nous sommes rencontrés, finalement, Federer a récupéré les droits de son logo pour l’utiliser à nouveau dans ses vêtements et il semble que ce ne sera pas dans ses vêtements où nous le verrons l’utiliser mais dans des chaussures.

Parce qu’Uniqlo avait déjà révélé il y a quelques mois qu’il n’était pas très intéressé par la distribution de vêtements de sa marque avec l’acronyme “ RF ”, Roger a donc pensé qu’il n’y avait rien de mieux que de lancer une ligne de chaussures où il pouvait l’utiliser. Il collabore depuis longtemps avec une marque de chaussures suisse appelée On Running. Bien que dans les tournois, il ait continué à utiliser Nike pour ses chaussures, le Suisse a participé à une promotion dans les rues de New York avec les chaussures On. Il ne semble pas que Nike va changer pour ses matchs à court terme, mais il a en tête l’idée de développer une ligne de baskets avec cette marque en utilisant son nom.

C’est ce que raconte Luzerner Zeitung, qui révèle qu’On a enregistré les marques l’automne dernier «LE ROGER» et «ROGER» et il joue avec l’idée que Federer travaille avec eux face à une grande révolution, comme sa propre chaussure de tennis qu’il pourrait porter aux Jeux olympiques de Tokyo. En dehors de cela, l’idée de l’entreprise, dans laquelle Federer semble avoir investi entre 50 et 100 millions d’euros, est de lancer une ligne de chaussures de course avec le logo du joueur de tennis. On est la marque à la croissance la plus rapide sur ce marché par rapport aux autres chaussures et l’un de ses fondateurs est ravi d’avoir Roger à ses côtés pour faire de grandes choses.

Une fois le logo “ RF ” récupéré par le joueur de tennis, ce sera une question de temps pour voir si avant de terminer sa carrière, Federer saute pour jouer avec des chaussures qui ne sont pas Nike et conçues par lui avec On. Pendant ce temps, beaucoup de ses fans attendront le lancement des chaussures ‘THE ROGER’ ou simplement ‘ROGER’, où le Suisse participe activement au design dans lequel ce sera le retour de son logo sur un produit face au marché .

