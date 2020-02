Roger Federer: une pause de sept semaines confirmée alors que l’Open de France n’est que le tournoi sur terre battue qu’il jouera

Selon son agent Tony Godsick, Roger Federer devrait rester assis bientôt près de deux mois.

Le calendrier de Federer est toujours un gros sujet de discussion, et s’exprimant avant son exposition Match en Afrique contre Rafael Nadal le mois dernier, il a déclaré qu’il s’attendait à une pause «prolongée» à un moment donné pour s’assurer qu’il puisse intégrer les Jeux olympiques dans son calendrier.

Cette pause semble arriver plus tôt que tard, cependant, avec les sept semaines entre le Miami Open et le French Open la date la plus probable.

La nouvelle vient du journaliste suisse René Stauffer, qui a “confirmé” que Roland Garros allait presque certainement être le seul tournoi de Federer sur terre battue cette année.

“Je viens de recevoir la confirmation de Tony Godsick que les rumeurs ne sont pas vraies que Roger Federer jouera des tournois de maîtres à Rome et Madrid 2020”, a rapporté Stauffer.

“Probablement seulement Roland Garros sur terre battue.”

Federer n’est revenu au tennis sur terre battue que la saison dernière après une interruption de trois ans et a bien performé en demi-finale de l’Open de France.

