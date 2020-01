Roger Federer voit des choses impressionnantes dans le jeu de Jannik Sinner

Le numéro 3 mondial Roger Federer pense que Jannik Sinner a un grand potentiel pour devenir une future star car il voit des trucs impressionnants dans le jeu de 18 ans. Sinner, qui a commencé 2019 au-dessous du top 500, a atteint sa première demi-finale ATP à Anvers et a remporté la finale Next Gen ATP l’année dernière.

Lundi, Federer a lancé sa campagne de l’Open d’Australie avec une victoire en deux sets contre Steve Johnson et après le match, il a fait l’éloge de la star italienne montante. “Ce que j’aime chez lui (Sinner), c’est qu’il a presque la même vitesse de tir au coup droit et au revers”, a déclaré Federer, par Metro UK.

“Similaire à Felix [Auger-Aliassime] et quelques autres gars. “Retour dans la journée – comme Steve Johnson aujourd’hui, vous allez au revers, vous savez que ça va revenir plus lentement, aller au coup droit et ça reviendra plus vite.

Avec Jannik, je ne pense pas qu’il y ait une telle chose. “Évidemment, il doit gérer quand appuyer sur la gâchette et quelle taille aller car il n’est pas tout à fait réaliste de continuer à battre le ballon à toute vitesse.” déménageurs dans le monde en ce moment, il peut jouer la position ouverte et la position rapprochée, ce qui, je pense, est un énorme avantage pour le mouvement à l’avenir. “Je pense que nous verrons tellement plus de lui. C’est un gars excitant et un enfant super doux.”