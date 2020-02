Roger Federer voit la «marque d’un vrai champion» dans le champagne Moët & Chandon

Le numéro trois mondial Roger Federer est depuis 2012 ambassadeur mondial de Moët & Chandon, l’un des plus grands producteurs de champagne au monde, et a donc décidé de partager l’histoire de ce long partenariat.

Avant le match d’exhibition du Cap contre Rafael Nadal, Roger a expliqué comment le lien entre lui et la marque de champagne de renommée mondiale s’est formé. «Lorsque nous avons commencé notre relation, j’ai visité le domaine de Moët & Chandon à Epernay, en France.

Ce fut une expérience unique, car j’ai appris que Moët & Chandon et moi avions de nombreuses valeurs communes. Nous croyons tous les deux à l’excellence, à la tradition et au respect, ce sera donc toujours un partenariat clair. Moët & Chandon est également une maison avec une longue tradition de philanthropie, de responsabilité sociale et de développement durable – toutes les valeurs auxquelles je crois fortement ».

dit Federer cité par Destiny Connect. Moët & Chandon a décidé de reverser tous les revenus obtenus lors de l’exposition du Cap à la Fondation Roger Federer et cela a déclenché une réponse de la légende suisse.

«Cette année, la générosité est allée encore plus loin, en soutenant le Match en Afrique 6 au profit de ma fondation. Ce soutien, pour moi, est la marque d’un vrai champion ». Dit Federer. Stéphane Baschiera, président et chef de la direction de Moët & Chandon, s’est senti obligé de rendre les éloges de Federer.

«Moët & Chandon est honoré de soutenir Roger Federer dans cette édition historique de« The Match in Africa », symbole de notre conviction commune que le succès est plus précieux lorsqu’il est accompagné d’une générosité indéfectible». Dit Baschiera.