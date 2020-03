“Roger Federer, vous êtes un surhomme” – Serena Williams

Roger Federer et Serena Williams, 38 ans, ont sans aucun doute donné au tennis une dimension différente. Tous deux ont leur propre héritage dans le sport masculin et féminin, et ils continuent d’inspirer le monde à travers toutes les générations. Ils ont presque joué contre cinq générations de tennis.

Actuellement, Roger et Serena jouent contre ces enfants qui sont nés après que le duo a fait ses percées en Grand Chelem. Parallèlement à leurs réalisations sans précédent sur le terrain, leurs événements personnels ont également connu un immense succès.

Serena Williams sur Federer

Ils sont apparus sous les projecteurs en tant que jeunes âmes et maintenant en tant que parents, ils s’efforcent toujours de faire un effort supplémentaire. Lors de la Hopman Cup 2019, Serena a raconté son voyage autour du monde avec sa fille Olympia. Et en même temps, elle a salué le Grand Chelem à 20 reprises pour la gestion de ses deux paires de jumeaux.

«C’est définitivement différent. Elle (Olympia) est familière, elle fait beaucoup de choses, la fierté et le plaisir sont tout dans ma vie, et je ne peux pas imaginer avoir deux paires de jumeaux. Vous (Roger) êtes vraiment un surhomme. Parce que c’est dur. Cela montre simplement que nous, les joueurs de tennis, avons une carrière et nous nous rendons également compte que la famille est aussi très importante pour nous », a expliqué Serena Williams.

Les filles de dix ans de Federer, Myla Rose et Charlene Riva, ses jumeaux Leo et Lenny et sa femme Mirka Federer, parcourent le monde avec lui. Le monde connaît bien la sorcellerie sur le terrain de Federer, et le gérant avec quatre enfants, il est en effet un “surhomme”.

La vie de joueur de tennis professionnel est un défi en soi avec tous les déplacements et la gestion de leurs stratégies sur le terrain. Et faire tout cela et en même temps être un parent est certainement un travail éprouvant. Malgré toutes les chances, Roger Federer et Serena Williams s’y opposent.

En tant que père, Roger a remporté cinq tournois du slam au cours de sa carrière. Également lorsque Mirka était enceinte de ses filles en 2009, Federer a terminé son Career Slam en remportant l’Open de France. Et quelques semaines plus tard, il a terminé le «Channel Slam» à Wimbledon 2009.

Serena a remporté son premier titre de mère à l’Open d’Auckland 2020 et elle a atteint quatre finales de slam après avoir donné naissance à Olympie.

Lire aussi – REGARDER: La fille de Serena Williams lui donne du fil à retordre