Roger Federer vs. Marton Fucsovic: la balle de match

Rogere Federer a pu se qualifier pour les quarts de finale au Open d’Australie 2020, battre Marton Fucsovics en quatre sets avec le score final de 4-6 6-1 6-2 6-2, en 2 heures et 13 minutes de jeu. Le Suisse Maestro a souffert dans les premiers sets, mais il a pu récupérer son désavantage et clôturer le challenge en quatre sets, montrant aux deuxième, troisième et quatrième sets une excellente forme psycho-physique.

Le Suisse a disputé les trois derniers sets avec un service solide et un coup droit solide. En quarts de finale de l’Open d’Australie 2020, Federer rencontrera l’Américain Tennys Sandgren.