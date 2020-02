Roger Federers détruit Borna Coric pour affronter Novak Djokovic

En 2014, Roger Federer a remporté le sixième titre à Dubaï contre Novak Djokovic et Tomas Berdych, revenant encore plus fort il y a un an pour défendre la couronne en tant que numéro un mondial. 2. Le Suisse a connu une course solide à l’un de ses événements préférés en 2015, battant cinq rivaux en environ quatre heures et demie (chapeau Gasquet à la retraite après 20 minutes en raison d’une blessure) pour s’emparer du septième tennis hors taxes de Dubaï. Championnats trophée et étendre sa domination près de 15 ans après avoir fait ses débuts dans le désert.

Après cette courte campagne de quart de finale contre Gasquet, Roger a affronté Borna Coric le 27 février et a renversé le jeune Croate 6-2, 6-1 en 56 minutes, réalisant son triomphe en demi-finale le plus impressionnant à Dubaï depuis 2005 quand il a donné quatre matchs à Andre Agassi.

Un joueur de 18 ans est arrivé à Dubaï au 84e rang, remportant deux matchs sur cinq cette saison-là et luttant dans le désert également après la défaite qualificative contre Fabrice Martin lors du bris d’égalité décisif. Borna a réussi à entrer dans le tableau principal en tant que perdant chanceux et a lancé un voyage notable, prévalant contre Malek Jaziri et Marcos Baghdatis avant de prendre d’assaut Andy Murray 6-1, 6-3, laissant cinq points de retard sur le tir initial et espérant plus de même le lendemain contre Roger Federer.

Après ces cinq matches, le jeune n’avait plus grand-chose dans le tank du grand rival, Federer dominant du début à la fin lors de leur première rencontre pour réserver la place lors de la neuvième finale de Dubaï. Roger a perdu le service une fois, mais personne ne pouvait remarquer qu’après avoir volé 63% des points de retour, saisissant cinq pauses sur sept occasions pour contrôler le rythme et marcher vers la ligne d’arrivée.

Le champion en titre a eu 20 gagnants et 25 erreurs non forcées, pas le meilleur ratio mais plus qu’assez pour éclipser les trois misérables vainqueurs de Borna et 22 erreurs non forcées, ayant le dessus dans les rallyes les plus courts et les plus prolongés pour rester sur le titre bien sûr après une journée de détente au bureau.

Le jeune a créé une chance de pause dans le tout premier match, refusée par un service en plein essor de Roger qui a tiré un autre pour effacer le deuxième point de rupture, scellant le jeu avec un autre service non retourné pour éviter un revers précoce.

Coric a pulvérisé une erreur de coup droit dans le deuxième match pour subir une pause à 15, permettant à Federer de progresser 3-0 après un as lors du match suivant et de prendre le contrôle complet. Le Croate a tenu à 15 pour obtenir son nom sur le tableau de bord, avec trois chances de pause à gagner dans le cinquième match.

Il n’avait besoin que d’un seul pour faire reculer la pause lorsque Federer a marqué un coup droit, retournant du côté positif du tableau de bord et n’y restant que quelques minutes alors que Roger a de nouveau cassé suite à une double faute d’un adolescent pour ouvrir un écart de 4-2. .

Un vainqueur de la volée a envoyé le Suisse 5-2 devant et il a clôturé le set avec une pause amoureuse quelques minutes plus tard pour un 6-2 en 26 minutes rapides. Incapable de trouver le rythme, Coric a inscrit un revers dans le deuxième match du deuxième set pour donner un service et se voir 3-0 par la suite.

Face à un point de rupture, Borna a tenu le match quatre pour éviter au moins un bagel, prenant deux points au retour lors du prochain match avant que Roger ne décroche deux vainqueurs de service pour une prise et une avance de 4-1. Couvrant magnifiquement le terrain, le champion en titre a obtenu une autre pause pour se rapprocher de la ligne d’arrivée, scellant l’accord avec une prise confortable et a placé le choc des titres contre Novak Djokovic.