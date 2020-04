‘Roland Garros a pris une décision précipitée sans demander à l’ATP’

Comme prévu, cette décision précipitée et imprudente des organisateurs de Roland Garros d’organiser la Major de terre battue sept jours seulement après l’US Open ne passera guère, recevant de nombreuses réactions décevantes des entraîneurs et des joueurs.

En raison d’un coronavirus, Roland Garros n’a pas pu être organisé selon un horaire régulier à la fin du mois de mai, choisissant la nouvelle date sans demander à personne et placer les joueurs dans des positions difficiles en participant à deux tournois majeurs sur des surfaces différentes en cinq semaines!

La pandémie de virus a stoppé toute l’action depuis début mars, obligeant les joueurs à s’asseoir chez eux et à attendre des nouvelles positives sur le redémarrage de la saison qui pourraient ne pas arriver du tout dans le reste de 2020.

Tout en soutenant le choix d’annuler Wimbledon, Pablo Cuevas ne comprend pas ce qui a conduit les organisateurs de Roland Garros à reprogrammer l’événement sans demander à aucun autre organisme gouvernemental, tout cela à des moments où nous avons plus que jamais besoin de sympathie et de solidarité.

“Je pense que la décision de Roland Garros a été un peu précipitée, peut-être sans demander à l’ATP ce que je sais”, a déclaré Cuevas. “De plus, il semble qu’ils n’aient pas pris en compte le reste des tournois, le reste du calendrier, c’était quelque chose de bizarre.

En ce moment de solidarité, où il faut avoir de la sympathie, c’était quelque chose d’assez égoïste d’avancer et de fixer les dates sans se soucier des joueurs et du reste du calendrier. Tous les joueurs ont été un peu surpris.

À propos de l’annulation de Wimbledon, je pense que c’était quelque chose d’assez évident. Ce coronavirus est plus grave que ce qu’il semblait au début; cela prend beaucoup de temps pour le contrôler, donc je pense que c’était la bonne décision prise par les gens de Wimbledon.

Nous ne savons pas encore quand nous pourrons à nouveau concourir. C’est l’un des premiers sports à tout annuler et je pense que ce sera l’un des derniers à revenir à cause de toutes les nationalités impliquées. Chaque pays doit libérer chaque aéroport et chaque vol, il doit donc contrôler la pandémie, ce qui nous fera revenir après d’autres sports. Je ne sais pas quand nous pourrons commencer. ”