Roland-Garros, Amanda Anisimova utilise une astuce avant chaque match

Même si elle n’a que 18 ans, la numéro 29 mondiale Amanda Anisimova a ce qu’il faut pour faire partie du top 10 du WTA Tour et elle le montre presque à chaque fois qu’elle monte sur le court. Le talent, la maturité et une habitude d’avant-match populaire font le succès de l’Américain.

Lors du dernier épisode du livre de recettes de l’athlète, Anisimova a raconté au comédien James Davis comment son voyage dans le monde du tennis avait commencé. «J’ai commencé quand j’avais trois ans, donc c’est vraiment jeune. Ça a toujours été ma passion.

Je n’ai jamais vraiment été intéressé par d’autres sports ». Dit Amanda. Depuis 2004, date à laquelle Amanda a fait ses premiers pas dans le monde du tennis, ses compétences se sont développées à un rythme si rapide qu’en quelques semaines seulement avant de fêter ses 18 ans, elle a atteint les demi-finales de l’Open de France.

En conséquence, Amanda a rapidement grimpé dans le classement et elle s’est retrouvée au 21e rang mondial le 21 octobre 2019. James Davis a demandé au jeune phénomène du WTA Tour comment il se sent d’avoir du succès à un si jeune âge. «C’est vraiment vraiment excitant.

Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir jouer à ces tournois à un si jeune âge et de vivre tous ces moments incroyables. Cela me motive davantage pour chaque tournoi à venir ». dit Anisimova. De plus, la star du tennis montante a dévoilé une astuce qu’elle utilise avant chaque match et qui aide à garder ses émotions sous contrôle.

«J’essaie de tout visualiser, y compris l’atmosphère et la foule, car il y a de petits moments qui pourraient vous affecter, alors essayez simplement d’imaginer comment tout va se passer». Avoua Anasimova. La prochaine aventure d’Anisimova débutera le 17 février aux championnats de tennis de Dubaï.