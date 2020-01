Roland Garros annonce un changement majeur dans les commandes de jeu d’ici 2020

Roland Garros vient d’annoncer un changement majeur pour son édition 2020 et c’est que les ordres de match seront modifiés pour que les quarts de finale se jouent en intégralité dans le Philippe Chatrier, garantissant ainsi que les matchs se terminent le même jour grâce au toit, en cas de pluie, et que les joueurs soient à égalité avec leurs rivaux et que cela ne se passe pas comme l’année dernière, par exemple. Maintenant, il y aura deux sessions, l’une qui commence à 12 heures et l’autre pas avant 5 heures de l’après-midi. Deux matchs de femmes et deux hommes seront disputés chaque jour, les quarts de finale se déroulant sur deux jours différents. Les demi-finales masculines auront également lieu le même jour.

