«Roland Garros ne se soucie pas des autres événements, il sera difficile de ..»

La dernière grande nouvelle du tennis est intervenue mardi, lorsque Roland Garros est sorti de nulle part pour annoncer la nouvelle date de l’événement, prévue pour le 20 septembre, juste une semaine après l’US Open! En ne consultant aucun autre organisme gouvernemental, les autres Majors, l’ATP, l’ITF ou les joueurs eux-mêmes, les organisateurs du seul Major de terre battue de la saison ont poussé leur chance et se sont opposés aux tournois ATP déjà programmés et à la Laver Cup qui devraient avoir lieu entre Du 25 au 27 septembre à Boston, provoquant de nombreux bouleversements et commentaires sombres parmi les joueurs qui devraient terminer deux Majors sur différentes surfaces et continents en cinq semaines!

Jamie Murray fait partie des joueurs qui ne sont pas satisfaits de cette décision, affirmant qu’ils ne pensaient qu’à eux-mêmes et aux investissements qu’ils devaient couvrir. Le tout nouveau toit sur le court Philippe-Chatrier est prêt à gronder, offrant des matchs de nuit pour la première fois dans l’histoire du tournoi, ainsi que d’autres améliorations qui étaient prêtes à briller ce printemps.

Comprenant tout cela, Murray pense toujours qu’il fallait chercher une meilleure solution qui serait également acceptable pour d’autres facteurs notables. “À une époque où tout le monde devrait se rassembler et faire preuve d’unité, ils sont partis et ont fait leur propre chose au nom de l’autoprotection”, a déclaré Murray pour i.

“Avec tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années, tout le monde parle de travailler ensemble et de ne pas essayer de se fracturer et de se consacrer à ses propres intérêts et enjeux dans le jeu – puis l’un des événements a dit” nous allons pour organiser notre événement à la fin du mois de septembre et peu nous importe qu’il y ait tous ces autres événements qui devraient se dérouler à ce moment-là.

J’ai trouvé cela étrange. C’était assez décevant; ils ont un énorme toit à payer. Ils ont beaucoup investi dans leur événement au cours des deux, trois, quatre dernières années et c’est une dépense importante pour eux et ils doivent ensuite ne pas avoir leur tournoi.

D’un point de vue commercial, c’est une terrible nouvelle. De toute évidence, ils veulent désespérément que leur événement se déroule parce qu’ils doivent apporter de l’argent pour payer ces projets. Je comprends tout à fait de leur point de vue, mais la façon dont ils l’ont fait et le fait qu’ils écrasent trois ou quatre semaines de l’ATP Tour ont créé un gros gâchis.

Je suis sûr qu’il y a beaucoup d’appels téléphoniques et de réunions qui ont eu lieu et qui continueront d’avoir lieu au cours des prochains jours. Il y a la frustration que les joueurs ne semblent pas être pris en considération avec ce genre de choses, ou du moins consultés à ce sujet.

La première question qui m’est venue à l’esprit était «qu’arrive-t-il à tous les autres tournois qui se déroulent à cette époque? Pour tous les tournois ATP Tour, cela a pris quatre, cinq ou six semaines d’événements qui s’y sont écrasés.

C’est la première chose à laquelle j’ai pensé et ensuite, bien sûr, ce sont des tournois consécutifs de Grand Chelem, et les meilleurs joueurs voudront-ils naviguer? ”