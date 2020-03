Roland Garros n’est pas à risque pour le coronavirus

Le coronavirus est officiellement arrivé en France. Compte tenu de l’interdiction faite au gouvernement français d’accueillir des événements sportifs de plus de 5 000 spectateurs dans des espaces fermés, le FFT est venu au passage de rumeurs qui pointaient vers une possible suspension de Roland Garros: ils étudient “des situations différentes”, mais en un rien de temps “envisager un report ou une suspension“du Grand Chelem parisien.” Même avec le toit fermé, la piste Philippe Chatrier est une cour extérieure. Il y a des espaces entre les tribunes et le plafond, ce qui n’en fait pas un espace clos. “

Les organisateurs de l’Open de France / Roland Garros confient à l’. qu’ils étudient des scénarios mais n’envisagent pas de reporter ou d’annuler l’édition 2020 malgré l’annulation d’autres événements sportifs français. h / t @sebatorok https://t.co/MYBLZQfWTC

