Roland Garros reporte son édition 2020 à septembre

Mesures de confinement mondiales causées par coronavirus ils provoquent un réajustement de toutes les disciplines sportives. Le tennis ne lui est pas étranger, avec le circuit ATP suspendu pendant six semaines, tout comme un circuit WTA qu’il n’aura pas d’activité sur ses traces avant le 2 mai. Cependant, la crise provoquée par la pandémie mondiale semble durer longtemps et les décisions de tournois qui sont contestées plus tard dans le calendrier commencent à être prises.

Le premier tournoi majeur qui a lancé sa bombe particulière est Roland Garros. Dans un communiqué officiel sur son site Internet, la Major de Paris annonce la relocalisation dans le calendrier des tournois dans le but de respecter la santé et la sécurité de tous les travailleurs, actuellement dans l’impossibilité d’exercer leur fonction en raison des mesures de confinement mises en place en France. Rappelons en effet que Roland Garros fait ses débuts installations nouvelles et modernes dont le joyau de la couronne est le toit escamotable du Philippe Chatrier, qui manquait encore de quelques touches de finition qui ne peuvent plus être posées aujourd’hui.

Quelle sera la nouvelle date de la Major parisienne? Du 20 septembre au 4 octobre, juste après Nous ouvrir et sans aucun tournoi préparatoire sur terre battue entre les deux. Cela entraîne un ajustement du calendrier dans lequel de nombreuses parties sont impliquées. Le premier et le plus important est précisément le Grand Chelem de New York, qui se terminera le 13 septembre si le calendrier le permet: autrement dit, il n’y aura qu’une semaine de repos et d’acclimatation entre les deux Grands Chelems. D’un autre côté, le Coupe Davis, puisque les éliminatoires des groupes I et II sont prévues les 18 et 19 septembre. Bien sûr, étant une compétition proche de l’ITF, il y aura très probablement une délocalisation de la même chose.

Avec qui il pourrait y avoir un conflit majeur sera avec le Coupe Laver, qui devait avoir lieu dans ce qui serait la première semaine de Roland Garros. Avec Roger Federer En tant que principale partie intéressée du tournoi, tout indique qu’il y aura de longues et longues réunions pour déplacer un tel événement sur le calendrier. Et non seulement la Laver Cup serait affectée, car nous nous souvenons qu’au cours de cette semaine, deux autres tournois ATP se Saint-Pétersbourg y Metz; Le premier est particulièrement important, qui verse toujours une énorme somme d’argent aux grandes stars et qui n’acceptera sûrement pas la décision prise par Roland Garros (rappelez-vous les salaires antérieurs avec la présence de Daniil Medvedev, Karen Khachanov ou Stan Wawrinka).

“Nous avons pris une décision courageuse et difficile dans une situation sans précédent. Nous agissons de manière responsable et travaillons côte à côte pour garantir la santé et la sécurité de nos travailleurs”, a déclaré Bernard Giudicelli, président de la FFT et l’un des principaux responsables de la décision prise. Ainsi, un panorama inédit s’ouvre sur le circuit, avec de longues semaines devant lui pour restructurer le calendrier et faire place à Roland Garros. Toutes les agences seront-elles d’accord? L’horloge commence à tourner.

.