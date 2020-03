Rome prévoit également de reporter ses dates en 2020

Après la percée de Roland Garros cette semaine, en déplaçant ses dates de tournois en septembre sans consulter aucun organisme dans la salle, il y avait un risque que d’autres tournois de la tournée sur terre battue tentent le même coup. Ils essaieront de ne pas réussir. En ce moment, le Internazionali BNL d’Italia, mieux connu sous le nom de Masters 1000 à Rome ou WTA Premier à Rome dans sa version féminine, envisagent déjà de suivre les traces du deuxième Grand Chelem de la saison, déplaçant leurs dates jusqu’à la tournée d’automne afin de ne pas laisser cet écart en 2020 sans organiser votre tournoi.

La proposition est en charge de Angelo Binaghi, actuel président de la Fédération italienne de tennis, l’homme qui a surpris hier par les déclarations recueillies par Sky Sports 24. «Nous prévoyons de reprogrammer les Internaciones de Roma cette année. Nous serions très heureux de faire partie des tournois qui ont servi de préparation au prochain Roland Garros, au mois de septembre. Nous aimerions qu’il soit joué à Rome, comme toujours, mais nous sommes prêts à nous organiser et à changer de lieu, y compris de surface. »

Vous l’avez déjà entendu, un tournoi aussi spécial et ancré dans la tradition que Rome ne verrait pas de mauvais yeux le développement de son tournoi dans un lieu autre que le Foro Italico, ou même se déroulerait sur une surface autre que la terre battue, quelque chose qui cela a été fait depuis qu’il a commencé à être contesté en 1969 dans le calendrier officiel, même avant. Il n’y a pas d’obstacle majeur lorsque l’objectif est aussi «simple» que de trouver une place dans le tournoi. À tout prix, mais que ce soit célébré. Loin est ce sentiment de romantisme qui réside dans la connexion avec un lieu en raison de son environnement, de ses traces, même de ses personnes les plus proches. Si Rome veut jouer un rôle de premier plan en 2020, elle doit oublier tout ce qui précède.

Comme pour le moment ce n’est qu’une idée dans la tête de Binaghi, il manquerait de voir quelles dates ils peuvent chercher sans trop affecter le reste des tournois. Par exemple, un bon endroit serait semaine commençant le 14 septembre, juste avant la célébration de la Laver Cup ou le nouvel automne Roland Garros. Il serait également nécessaire d’étudier ce qui est le mieux pour Rome en termes de surface, car pour de nombreux joueurs, ce serait un vrai casse-tête d’avoir un test sur la poussière de brique au milieu d’une tournée de ciment, imaginez en avoir deux. Et aussi, sans repos, puisque c’est l’une des semaines clés pour se ressourcer après un tournoi aussi exigeant que l’US Open.

Pour le moment, nous n’avons rien de clair, seulement l’intention de déplacer la carte de la capitale italienne. Il faudra être attentif aux prochains jours pour découvrir si cette idée bizarre de dernière minute finit par devenir une proposition ferme et beaucoup plus consolidée. Surtout, la chose la plus intéressante sera de savoir s’ils prennent en compte ou non les autres tournois, organisations et joueurs impliqués. Par exemple, un appel à Karolina Pliskova et Rafa Nadal, les champions actuels. Il ne serait pas faux de demander avant d’agir.

